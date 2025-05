Lista confirmada: estos son los documentos aceptables por la TSA para viajar en EEUU si no tienes una Real ID

Si planeas viajar por avión en Estados Unidos, es esencial que tengas una identificación válida. Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir y las identificaciones emitidas por los estados que no cumplan con los requisitos de Real ID no son aceptadas en los puntos de control de la TSA. Sin embargo, si aún no tienes la identificación federal, hay varias opciones alternativas que puedes presentar al momento de pasar por seguridad en los aeropuertos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado que existen múltiples documentos válidos para viajar dentro de EE.UU., y la lista de estos está sujeta a actualizaciones sin previo aviso. Por lo tanto, siempre es recomendable revisar los requisitos de identificación antes de viajar.

TSA: ¿cuáles son los documentos válidos si no tienes Real ID en USA?

Aunque la Real ID es una forma de identificación necesaria para volar, no es la única opción válida. A continuación, te presentamos una lista de los documentos que puedes utilizar para pasar por el control de seguridad de la TSA:

Licencias de conducir que cumplan con los requisitos de Real ID.

Pasaporte estadounidense.

Tarjetas de pasaporte estadounidense: es similar a un pasaporte tradicional.

Tarjetas de viajero confiable del DHS: si eres miembro de programas como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST, puedes utilizarlas.

Tarjetas de identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Tarjeta de cruce de frontera.

Identificación tribal o de una nación reconocida federalmente.

Otros documentos emitidos por el gobierno federal: entre ellos se incluyen la credencial de marino mercante de EE. UU. y la tarjeta de identificación para veteranos (VHIC).

Estados Unidos: ¿qué hacer si no tienes una identificación válida para viajar?

Si llegas al aeropuerto sin una identificación válida o si tu identificación no cumple con los requisitos de Real ID, el agente de la TSA puede solicitar que pases por un proceso de verificación de identidad. Esto puede incluir la recopilación de tu nombre y dirección actual para confirmar tu identidad. Si se confirma tu identidad, podrás acceder al punto de control, pero podrías estar sujeto a una inspección adicional.

Es importante tener en cuenta que si no tienes una identificación aceptable y te niegas a cooperar con el proceso de verificación, no se te permitirá ingresar al punto de control de seguridad.

¿Puedo viajar con una identificación vencida en EE.UU.?

Si tu identificación ha vencido, no te preocupes. La TSA permite que utilices documentos vencidos hasta dos años después de su fecha de expiración. Esto se aplica a todos los tipos de identificación mencionados anteriormente, siempre que puedas confirmar que el documento era válido en el momento en que expiró.