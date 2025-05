¡Buenas noticias para residentes de Florida! Ron DeSantis y la ley HB 597 que beneficiará a jóvenes estudiantes que padezcan diabetes

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó el 29 de abril de 2025 la ley HB 597, que ofrece la atención adecuada a los escolares del estado con diabetes. La ley que entra en vigor el 1 de julio de 2025, permite a las escuelas tener un suministro de glucagón "no designado" con el fin de asegurar que los alumnos que tengan episodios de crisis de hipoglucemia severa tengan acceso a atención inmediata, aunque no tengan su propio suministro de medicamento.

Mediante la aplicación de la nueva norma, se aspira a dar respuesta a una exigencia, dado que en función de los datos del ciclo escolar 2020-2021, más de 7.000 estudiantes en Florida viven con diabetes, lo que exige un control constante, más aún en el entorno del propio centro escolar. La HB 597, sirve para dar las respuestas de emergencia con más rapidez y efectividad, lo que redunda en el beneficio de los estudiantes con diabetes que asisten a los colegios públicos de Florida.

La ley HB 597 y el protocolo de emergencia en las escuelas de Florida

Con la entrada en vigor de la ley HB 597, las entidades educativas públicas en el estado de Florida tienen la obligación de atender un protocolo para las emergencias derivadas de la diabetes. Entre las medidas más importantes que deben implementarse, destaca la autorización a las escuelas para que mantengan en existencias un glucagón no designado, que se usará en situaciones de emergencia, cuando un estudiante no tenga acceso a su propia dosis (porque esté caducada, no esté disponible o bien por cualquier otra razón).

El texto de la ley permite que las escuelas puedan poder pedir una receta al menos una vez al año para solicitar glucagón, que será dispensado por un farmacéutico autorizado. Asimismo, los centros docentes podrán pedir el medicamento de acuerdo con lo pactado con proveedores, los cuales podrán ser suministrados sin coste, con descuentos, así como recibir donaciones o instrumentos de subvención para pagar su compra, entre otros.

Impacto de la ley en los estudiantes con diabetes en Florida

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Educación del Estado de Florida, en el año escolar 2020-2021 una cantidad aproximada de 7.923 estudiantes en el estado fueron diagnosticados con diabetes. De esos 7.923, una cantidad de 7.006 padecían diabetes tipo 1, y 917 diabetes tipo 2. Además, más de 3.300 de estos alumnos requerían insulina durante las horas escolares, mientras que necesitaban un seguimiento constante de la glucosa o conteo de carbohidratos.

Empleando la ley HB 597, se espera que esta población reciba la atención oportuna en situaciones de crisis hipoglucémica severa a lo largo de su jornada escolar. No solamente se apostará por salvar vidas, sino que se logrará que los estudiantes con diabetes obtengan un entorno escolar más seguro y mejor preparado en las incidentales emergencias.