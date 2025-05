Mohsen Mahdawi, estudiante palestino que fue arrestado por ICE, anuncia programa de ayuda legal para inmigrantes en EEUU

Mohsen Mahdawi (34), el estudiante palestino de la Universidad de Columbia que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ha sido liberado el 30 de abril, tras el fallo de un juez. Ahora, se enfoca en ayudar a otros inmigrantes que enfrentan desafíos similares en el país.

Tras su arresto durante protestas en contra de la guerra en Gaza y posterior liberación, Mahdawi se ha convertido en un defensor de los derechos de los inmigrantes, especialmente en Vermont. En este estado, ha anunciado la creación de un programa de asistencia legal para aquellos que se encuentran en procesos de deportación.

Mohsen Mahdawi anuncia el Fondo de Defensa Legal de Inmigración de Vermont

El programa anunciado por el palestino, en colaboración con el tesorero del Estado de Vermont, Mike Pieciak; la líder de la mayoría del Senado, Kesha Ram Hinsdale y otros activistas en el Capitolio de Vermont, se centra en ofrecer apoyo legal a los inmigrantes que enfrentan la posibilidad de ser deportados. Esto es relevante debido a las políticas estrictas implementadas por las autoridades migratorias bajo la administración de Donald Trump.

El Fondo de Defensa Legal de Inmigración de Vermont promete ser una ayuda fundamental para aquellos que no pueden permitirse un abogado, ya que proporciona recursos y orientación durante los procedimientos legales que enfrentan. El grupo que también incluye abogados y filántropos se compromete a educar a la comunidad sobre los derechos de los inmigrantes y las formas de obtener apoyo legal durante los procedimientos de inmigración.

Estudiante palestino Mohsen Mahdawi arrestado por ICE fue liberado

Mahdawi nació en un campo de refugiados en Cisjordania y llegó al país en 2014 como estudiante. Él fue detenido por ICE el 30 de abril, a pesar de su estatus legal. Tras su participación en protestas en contra de la guerra entre Palestina e Israel, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Saint Albany. El estudiante pasó 16 días en prisión hasta que un juez de Vermont ordenó que sea liberado.

"Lo voy a decir alto y claro, al presidente de Estados Unidos y a su Gobierno: no me dan miedo", declaró al salir, y añadió: “La justicia es inevitable. No temeremos a nadie porque nuestra lucha es una lucha por el amor, una lucha por la democracia, una lucha por la humanidad”.