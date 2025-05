Florida le prohíbe a la FLHSMV emitir licencias a estos conductores o serán castigados bajo la ley firmada por Ron DeSantis en 2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que prohíbe a la FLHSMV emitir licencias de conducir a ciertos conductores, una medida que ha generado controversia entre las comunidades migrantes. Esta legislación refuerza las políticas migratorias del estado, alineándose con las políticas estrictas que DeSantis ha promovido durante su gobierno.

La ley firmada por DeSantis representa un cambio drástico en la política de licencias en Florida, siendo una de las medidas más restrictivas en comparación con otros estados.

¿Qué ley firmada por Ron DeSantis prohíbe a la FLHSMV emitir licencias a estos conductores en Florida?

La nueva ley firmada por Ron DeSantis establece que la FLHSMV no podrá emitir licencias de conducir a personas que no puedan probar su estatus migratorio legal. Esta norma, que forma parte de un conjunto más amplio de medidas migratorias, obliga a la agencia estatal a verificar rigurosamente el estatus de los solicitantes antes de expedir licencias.

La ley también introduce sanciones severas para los empleados de la FLHSMV que incumplan esta directiva, lo que aumenta las consecuencias legales tanto para las personas que intenten obtener licencias de manera fraudulenta como para los funcionarios responsables de emitirlas.

¿A qué grupo de conductores les prohíbe Ron DeSantis a la FLHSMV emitir licencias de conducir?

La ley firmada por DeSantis afecta principalmente a los inmigrantes indocumentados y a aquellos que no pueden demostrar su estatus migratorio legal. De acuerdo con la nueva normativa, aquellos conductores que no puedan presentar pruebas válidas de su residencia legal en EE.UU. o su estatus migratorio no serán elegibles para obtener una licencia de conducir en Florida.

Esta medida está dirigida, especialmente, a la comunidad inmigrante, quienes, aunque pueden vivir y trabajar en el estado, no siempre cuentan con los documentos necesarios que certifiquen su legalidad en el país. El impacto de esta ley será significativo, ya que miles de conductores que actualmente no cuentan con licencia debido a su estatus migratorio se verán aún más limitados en sus oportunidades de movilidad.

¿Ron DeSantis une fuerzas con el gobierno de Donald Trump?

El gobernado de Florida dejo a saber sus intenciones de colaborar directamente con la administración de Donald Trump. De hecho, DeSantis comentó que deben ser responsables para apoyar al Gobierno en restaurar el estado de derecho. Asimismo, comparte la visión de acabar con la presencia de extranjeros de forma ilegal y así proteger a la ciudadanía.

Por otro lado, el gobernador se mostró confiado al señalar que otras zonas de Estados Unidos tomarán la misma decisión que él. "Absolutamente, anticipo que otros estados seguirán lo que ha hecho Florida", indicó DeSantis.