Met Gala 2025: 7 curiosas reglas que los invitados deben seguir durante el evento más esperado de la moda en Nueva York

El primer lunes de mayo marca un evento muy esperado para los amantes de la moda: la Met Gala. Este año, cientos de celebridades recorrerán las escaleras del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, y el código de vestimenta es 'Tailored for You' (Hecho a tu medida). El tema de la Met Gala 2025 se centra en la exhibición 'Superfine: Tailoring Black Style', que celebra el estilo afrodescendiente.

Sin embargo, el icónico evento no está exento de reglas y prohibiciones para los famosos que asisten. La editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, quien ha estado al frente de la Met Gala como presidenta o copresidenta desde 1995, es conocida por sus estrictas normas, en especial cuando se trata de mantener la exclusividad de la gala y lo que sucede dentro.

Estas son las reglas que las celebridades deben cumplir si asisten a la Met Gala 2025

Aunque los rumores de que Anna Wintour debe aprobar los looks de todos los asistentes son falsos, el evento sigue ciertas directrices, desde cómo vestirse hasta qué se puede compartir. Estas son las reglas más sorprendentes que los invitados de la Met Gala deben seguir.

Los asistentes deben ser recibir una invitación aprobada por Anna Wintour

Para poder asistir a la Met Gala, las celebridades deben ser invitadas por alguna marca o diseñador. Sin embargo, es Anna Wintour quien tiene la decisión final para aprobar la presencia de alguien. Además, ser asistente un año no es garantía de volver a ser invitado en próximas galas. Tampoco lo es ser acaudalado, pues las invitaciones suelen basarse en el nivel de popularidad, prestigio y belleza, según el New York Times.

La entrada tiene un costo a pagar: desde US$75.000 por persona o US$350.000 por mesa

La entrada para asistir tiene un costo que empieza desde los US$75.000 de manera individual o desde los US$350.000 si se reserva toda una mesa. La razón es que la Met Gala es un evento de recaudación de fondos para el Museo Metropolitano de Arte. Los fondos recaudados del año pasado alcanzaron los US$26 millones.

No se puede usar los teléfonos dentro de la Met Gala

Anna Wintour no permite el uso de celulares y smartphones dentro del evento. La medida busca mantener la privacidad de la gala.

No se puede publicar en las redes sociales dentro de la Met Gala

En 2015, se informó que el uso de las redes sociales había sido prohibido en el evento, con el objetivo de frenar a las celebridades que pasaban la mayor parte de la noche en sus teléfonos.

No se puede fumar dentro de la Met Gala

Los miembros de la junta y los donantes del evento han expresado su preocupación por los invitados que fumaban durante la gala, y uno de ellos comentó que era "una falta de respeto a la colección de arte". Tras las quejas, en 2018 se notificó que "era ilegal fumar en el museo". Supuestamente, en las invitaciones al evento se indicó de manera explícita que fumar estaba estrictamente prohibido.

Los asistentes deben sentarse en los asientos asignados

Anna Wintour es extremadamente rigurosa en cuanto a la ubicación de sus invitados durante la Met Gala. La directora de proyectos especiales de Vogue, Sylvana Ward Durrett, explicó que el plan de asientos está lleno de "corretaje de poder". "Una gran cantidad de factores influyen en quién se sienta junto a quién, si ya se sentaron juntos el año anterior, si han estado juntos en otros eventos, son muchas cosas, es sorprendente", comentó Ward Durrett. Los esposos nunca se sientan uno al lado del otro.

Los asistentes deben tener 18 años o más para asistir

Los invitados a la Met Gala deben tener 18 años o más para asistir, una regla que se hizo pública en 2018. Los organizadores del evento dijeron que fue una decisión ejecutiva debido a que "no es un evento apropiado para personas menores de 18 años".

Temática y 'dress code' de la Met Gala 2025

La nueva edición de la Met Gala se centra en el tema "Superfine: Tailoring Black Style", una propuesta directamente relacionada con la exposición de primavera del Costume Institute. Esta muestra explora la historia y evolución del dandismo afrodescendiente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, basándose en el libro de Monica L. Miller, 'Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity'. A través de esta perspectiva, se resalta cómo la sastrería ha sido una herramienta para la expresión, el poder y la identidad.

El código de vestimenta, denominado "Tailored for You", invita a los asistentes a reinterpretar el tema con atuendos hechos a medida que reflejen tanto su estilo personal como la influencia del dandismo. Se espera que las celebridades luzcan prendas con cortes impecables, telas sofisticadas y accesorios que encarnen tanto la elegancia como el impacto cultural que inspira esta edición.

¿Dónde es la Met Gala y quién la organiza? Anfitriones e invitados

Como todos los años, la Met Gala se celebrará en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. El evento atraerá a los nombres más influyentes del mundo del arte, el diseño, la moda y las celebridades. La lista de invitados se mantiene en secreto hasta horas antes del evento, pero algunos nombres rumoreados son Simone Biles y su esposo Jonathan Owens, Doechii, Tyla, Zendaya (quien no será vestida por Law Roach este año) y Rihanna. Se ha confirmado que Blake Lively y Ryan Reynolds no asistirán.

La selección especial de anfitriones este 2025 incluye figuras como el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el rapero A$AP Rocky, el actor Colman Domingo y el cantante Pharrell Williams, quienes compartirán el título con Anna Wintour, editora en jefe de Vogue. Además, este año, el basquetbolista LeBron James será uno de los anfitriones honorarios de esta gran noche de la moda, ya que no podrá asistir por una lesión.

¿A qué hora empieza la Met Gala y cómo ver en vivo?

Estos son los horarios para seguir el evento:

Estados Unidos: 6 p.m. CT/7 p.m. ET/3 p.m. PT

México: 4 p.m.

Perú: 5 p.m.

Colombia: 5 p.m.

Ecuador: 5 p.m.

Chile: 6 p.m.

Venezuela: 6 p.m.

Argentina: 7 p.m.

Uruguay: 7 p.m.

España: medianoche del martes 6 de mayo

El desfile del evento podrá verse en el canal oficial de YouTube de Vogue.