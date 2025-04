¡La excelente noticia para trabajadores en EEUU! Conoce qué es 'Spousal Benefit' y cómo ayudará a tu cónyuge este 2025

El Seguro Social en Estados Unidos no solo brinda servicios en materia de salud, sino que también vela por los intereses financieros de los asegurados, quienes cotizan en el sistema. Además, aunque algunos no lo sepan, la entidad nacional protege no solo al trabajador formal, sino también a sus cónyuges con el programa llamado Spousal Benefit o beneficio conyugal.

Spousal Benefit se encarga específicamente de ayudar a las personas que perciben ingresos bajos. Además, les ayuda a acceder a una jubilación más digna dependiendo del historial laboral de la pareja. Para que esto se cumpla, el beneficiario no debe ganar más que el titular. El porcentaje a recibir por parte del cónyuge puede llegar hasta el 50%, siempre y cuando ambos tengan al menos 62 años.

Requisitos para solicitar el Spousal Benefit

Para solicitar el Spousal Benefit, existen varios requisitos importantes que deben cumplirse. A continuación, se enumeran algunos de los más relevantes:

Ambos cónyuges deben tener al menos 62 años de edad. El cónyuge con mayores ingresos debe haber solicitado su propio beneficio de jubilación. El matrimonio debe haber durado al menos un año, o diez años, en el caso de un divorcio. Si el cónyuge con menores ingresos solicita antes de la edad plena de jubilación, el beneficio se reducirá permanentemente.

Es recomendable que los interesados en este beneficio se acerquen a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para recibir orientación específica sobre cómo cumplir con todos los requisitos y maximizar su beneficio.

¿Qué es el Spousal Benefit y cómo funciona?

El beneficio conyugal, también conocido como Spousal Benefit, garantiza que el cónyuge de un asegurado reciba hasta el 50% del beneficio de jubilación de la pareja. Es importante destacar que este beneficio no afecta el del titular que es parte del seguro.

Para que se aproveche de mejor manera el beneficio, se recomienda que el cónyuge con mayores ingresos retrase su jubilación hasta los 70 años. Esto hará crecer el propio beneficio y el monto, antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

¿Qué pasa si estoy divorciado?

El Spousal Benefit también se aplica en casos de divorcio, siempre que el matrimonio haya durado al menos 10 años y el cónyuge divorciado no se haya vuelto a casar. En esta situación, el cónyuge divorciado puede reclamar el beneficio conyugal basado en el historial de cotización de su exesposo(a), lo que proporciona una fuente adicional de ingresos.