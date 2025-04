Seguridad Social USA 2025: estos son los pagos que recibirán más de 7 millones de personas, según el calendario del SSA

La oficina de Administración del Seguro Social (SSA) informó que, mediante su calendario de pagos, los beneficiarios del programa Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) de Estados Unidos recibirán dos abonos, en lugar de uno, durante el mes de mayo.

Este ajuste se debe a una disposición de la oficina central del seguro social que busca evitar retrasos en la entrega de beneficios; puesto que, el primer día del mes, día en que se realizan los pagos, coincide con un fin de semana o un feriado federal, este se debe adelantar para no perjudicar a los más de 7 millones de beneficiarios.

¿Cómo funciona el calendario del SSA en Estados Unidos?

La SSA informó que en mayo, sus beneficiarios podrán cobrar dos veces el dinero asignado por el Estado, debido a que, prefiere evitar retrasos en los depósitos. De acuerdo con un comunicado previo, la entidad explicó: "Cuando el primer día del mes cae en un fin de semana o en un feriado federal, recibes tu pago de SSI el último día hábil antes del primer día del mes".

Tomando en cuenta lo expuesto, los pagos se realizarán de la siguiente manera: el 1 de mayo las personas cobrarán su beneficio asignado al mismo mes. Sin embargo, el abono del 30 de mayo es correspondiente al mes de junio, ya que su primer día cae domingo. Para la entidad de Seguridad Social, "esto (adelanto) asegura que los beneficiarios no tengan que esperar más allá del inicio del mes para recibir".

La SSA instó a sus usuarios de que no es necesario contactar a la agencia para la realización del segundo pago, porque no se trataría de un duplicado. Asimismo, en caso de no recibir el abono en las fechas publicadas, el beneficiario deberá esperar tres días hábiles para contactar con la oficina central y evitar congestión en los canales de atención.

Conoce las fechas de pago de otros seguros sociales en mayo de 2025

Otros programas de Seguridad Social, como los beneficios a sobrevivientes, jubilados y cónyuges, tienen fecha de pago diferente. La Newsweek detalló que los abonos varían en función de la fecha de nacimiento del beneficiario o del tiempo al que pertenece al programa.

Este es el calendario del mes de mayo 2025 de los siguientes programas: