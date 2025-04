Seguro Social entregará pensiones únicamente a beneficiarios que cumplan estos requisitos en mayo 2025

El Seguro Social fue bastante claro al momento de prevenir a sus beneficiarios de cara al próximo mes de pensiones. Ninguno de ellos podrá gozar del pago en mayo de este año, si no cumplen con un par de requisitos esenciales. Acorde al SSA, las personas deben tener 40 créditos laborales acumulados, es decir, haber cumplido tus funciones laborales durante 10 años en empleos que cubre este programa.

Por otro lado, un punto clave que los beneficiarios deben tener en cuenta es cumplir con la edad mínima de jubilación. Sin embargo, se recomienda esperar la edad completa para aplicar a ese beneficio, ya que si decides jubilarte a los 62 años recibirás un pago mensual menor.

Seguro Social USA: ¿cuál es la edad plena para jubilarse en 2025?

La "edad plena de jubilación" es la edad en la que puedes empezar a recibir el 100% de los beneficios del Seguro Social. Esta edad no es fija para todos, sino que depende del año en que naciste:

Si naciste entre 1943 y 1954 , la edad plena de jubilación es 66 años.

, la edad plena de jubilación es 66 años. Si naciste entre 1955 y 1960, la edad plena aumenta gradualmente hasta los 67 años.

¿Cómo solicitar la pensión de mayo al Seguro Social en 2025?

Los beneficiarios tienen la facilidad de poder solicitar sus pensiones respectivas del mes desde la página oficial del Seguro Social. También, si hay personas que no tienen conocimientos digitales, hay la posibilidad de comunicarse por teléfono. Una última opción sería asistir presencialmente a las oficinas locales.

Este procedimiento es de suma importancia, ya que si no se realiza la solicitud existe la enorme probabilidad de que no recibas tus pensiones. Incluso, podrías enfrentar este problema, a pesar de tener todos los requisitos en orden. Además, este trámite es único, por lo que no habría necesidad de realizarlo en varias ocasiones.