Buenas noticias para residentes en California: Gavin Newsom anuncia proyecto de ley para beneficiar a este grupo de estudiantes

La crisis de vivienda está golpeando, y fuerte, a las universidades de California. A diario, más estudiantes lidian con no tener dónde dormir, lo que afecta, y feo, su rendimiento escolar y salud emocional. Frente a esta situación alarmante, el legislador Corey Jackson propuso algo: el Proyecto de Ley 90 (AB-90), que podría cambiar, quién sabe, el futuro de miles de jóvenes sin casa fija.

Con este nuevo proyecto de ley, las universidades estatales y los colegios comunitarios tendrán que implementar estacionamientos nocturnos seguros. ¿La idea? Que los estudiantes puedan dormir en sus autos, sin poner en riesgo su integridad ni su dignidad. El debate legislativo ya comenzó y promete ser intenso debido a las implicaciones sociales y financieras de la medida.

¿Cuál es el objetivo del nuevo Proyecto de Ley 90 (AB-90) en California?

El objetivo de este nuevo Proyecto de Ley 90 (AB-90) es garantizar que estudiantes en situación de calle tengan un lugar seguro para pasar la noche. Según datos oficiales del Homeless Coordinating and Financing Council , cerca del 12% de los alumnos de colegios comunitarios y un 9% de los de universidades estatales no tienen vivienda fija. ¡Casi nada! Este proyecto plantea habilitar estacionamientos con seguridad permanente, baños limpitos y un sistema regulado de permisos que asegure un ambiente digno.

Cada institución, bajo el AB-90, deberá reservar mínimo 50 espacios de estacionamiento para estos fines. El permiso de uso tendría un plazo de al menos cuatro semanas en colegios comunitarios y dos en las universidades CSU. Además, se establecerán reglas muy estrictas prohibiendo consumo de alcohol, drogas y, ojo, cualquier acto de acoso o violencia. La propuesta también pretende conectar a los estudiantes con programas de vivienda más permanente, con la intención de brindar estabilidad a largo plazo.

PUEDES VER: Agentes de ICE ponen en la mira arrestos y deportaciones de inmigrantes bajo esta situación en EEUU

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los opositores al Proyecto de Ley 90 (AB-90) de California?

Aunque la intención del Proyecto de Ley 90 resulta noble, los opositores plantean preocupaciones pesadas, muy reales, sobre su implementación. Para empezar, quitar tantos espacios para usarlos de noche podría afectar la disponibilidad diaria, saturando aún más los campus. Algo que, para muchos, ya es una pesadilla sobre ruedas.

Además, mantener esos lugares seguros cuesta dinero. Además, mencionan que el mantenimiento de estos espacios seguros requiere significativos recursos financieros que actualmente las universidades y colegios comunitarios no poseen. El sistema CSU, de hecho, ha perdido más de US$375 millones anuales y no se ve de dónde sacar más. También existe el miedo, no menor, de que personas ajenas a la vida académica se inscriban en cursos nomás para aprovecharse de los estacionamientos.

La falta de recursos claros, y la bronca administrativa que implica montar todo el operativo, han complicado las negociaciones. Es probable que, de no resolverse pronto, el proyecto se retrase más allá del tiempo que los promotores consideran ideal. Y mientras tanto, los estudiantes sin hogar seguirán en la cuerda floja, luchando día a día por no perderlo todo.