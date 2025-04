¡Alerta sanitaria en EEUU! Más de 7.000 cajas de jugo de manzana fueron retiradas por posible contaminación

S. Martinelli & Company inició un retiro voluntario de 7.234 cajas de jugo de manzana debido a una posible contaminación con patulina. Foto: Martinelli &Co.

S. Martinelli & Company inició un retiro voluntario de 7.234 cajas de jugo de manzana debido a una posible contaminación con patulina. Foto: Martinelli &Co.

Se encienden las alarmas en 28 estados de EE.UU. tras el hallazgo de una peligrosa toxina, llamada palutina, que es producida por mohos que crecen en las frutas. El producto que pertenece a la empresa Martinelli & Company afecta a un lote 7.239 botellas envasadas que tenían una fecha de vencimiento programada para el 5 de diciembre de 2026. El informe publicado por Enforcement Reports de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), describe botellas envasadas de 10 onzas translúcidas y de tapa de metal blanca que se encuentran distribuidos en empaques de seis unidades, estos jugos cuentan con el código UPC 0 41244 04102 2.

Martinelli & Company inició con el retiro de los productos contaminados de manera voluntaria el 18 de marzo de 2025. Sin embargo, la FDA clasificó a este producto como un retiro de Clase II el 22 de abril, esta categoría involucra efectos médicos adversos y daños irreversibles a la salud, según la clasificación del mismo ente gubernamental.

Estos son los estados de EE.UU. donde se distribuyó el jugo de manzana contaminado

Según Fox News, el producto contaminado de Martinelli se distribuyó a través de locales minoristas. La FDA ha informado que los jugos se llegaron a distribuir a 28 estados de EE.UU.: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin.

La FDA también informó que el retiro de los productos sigue en curso hasta la publicación del informe y que aún no se ha previsto una fecha para la finalización. Si el ser humano llegará a estar muy expuesto a este componente podría experimentar males gastrointestinales como mareos, náuseas y vómitos especialmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y personas inmunodeficientes, según informa un estudio oficial de Allrecipes, avalado por la FDA.

Martinelli & Company: ¿qué debo de hacer si consumí un juego de manzana contaminado?

La FDA recomienda que si eres un consumidor que compró el producto afectado, realicé automáticamente la devolución para que le realicen el retorno de su dinero sin ningún inconveniente, esto forma parte del protocolo de devolución voluntario de alimentos en Estados Unidos. Hasta la fecha, la empresa Martinelli's no se ha pronunciado públicamente por este grave daño al consumidor, todas sus fuentes oficiales no muestran información relacionada con el incidente alimenticio. Hasta el momento, no se reportaron casos relacionados con el jugo de manzana por patulina y se espera que los consumidores toman mayor precaución para que se eviten desenlaces fatales.

La empresa californiana S. Martinelli & Company desde su fundación en 1868 se especializó en fabricar y comercializar productos envasados de manzana siguiendo un proceso arduo de pasteurizado, envasando las bebidas en caliente y enfriándolas de manera instantánea para que conserve de la mejor manera las características del producto. Martinelli's supo ganarse los consumidores de todo el país, consolidándose en el mercado minorista.