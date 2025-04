DMV confirma lista de documentos necesarios para obtener la Real ID en California antes de la fecha límite

En 2025, la Real ID será un documento esencial para poder abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos y acceder a ciertos edificios federales. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha confirmado los documentos necesarios para tramitarla. Si planeas obtenerla, es importante que sepas qué presentar para cumplir con los requisitos establecidos por el estado.

La Real ID es una identificación que cumple con los estándares federales establecidos en la Ley Real ID, que fue implementada para mejorar la seguridad en el país. En California, este trámite se realiza a través del DMV, que requiere documentos específicos para verificar tu identidad, número de seguro social y residencia. Si aún no has solicitado la tuya, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Requisitos de la Real ID en California: DMV exige estos documentos

Para poder obtener la Real ID en California, el DMV exige que presentes varios documentos que prueben tu identidad, tu número de Seguro Social y tu residencia en el estado. A continuación, te mostramos una lista de los documentos que necesitarás:

Prueba de identidad: el DMV acepta documentos como un pasaporte estadounidense, ya sea vigente o vencido, un certificado de nacimiento o, si eres ciudadano naturalizado, tu certificado de naturalización o tarjeta de residencia (Green Card). También son válidos pasaportes extranjeros con visa o tarjeta de residente, o un documento de identidad tribal aprobado por el gobierno de EE. UU.



Prueba del número de Seguro Social: puede ser comprobado mediante la tarjeta de Seguro Social, un formulario W-2 (declaración de impuestos), talones de pago que muestren el número, la declaración de impuestos más reciente o un formulario 1099.



Prueba de residencia en California: debes presentar dos documentos que incluyan tu nombre completo y la dirección actual en el estado. Los documentos aceptables incluyen facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad), contratos de arrendamiento, declaraciones de impuestos sobre propiedad o extractos bancarios.



Prueba de identidad legal (si aplica): si no eres ciudadano estadounidense, necesitarás mostrar tu estatus migratorio con documentos como la tarjeta de residencia (Green Card) o visa de no inmigrante.

Es importante que todos los documentos presentados sean originales o copias certificadas, ya que el DMV no aceptará copias simples.

Real ID: ¿cómo solicitar paso a paso la identificación en California?

Obtener la Real ID en California es un proceso sencillo, pero requiere seguir varios pasos importantes. Para comenzar, debes hacer una cita en línea en el sitio web del DMV, donde podrás llenar la solicitud correspondiente. Aquí te explicamos los pasos:

Agendar una cita en línea por medio del sitio web oficial del DMV de California.

Presenta tus documentos.

Toma de fotografía y huellas dactilares.

Una vez completado el trámite, recibirás tu Real ID por correo dentro de las semanas siguientes. Mientras tanto, se te entregará un comprobante de tu solicitud.

California: ¿quiénes no están habilitados para tramitar la Real ID?

Es importante destacar que no todos los residentes de California son elegibles para obtener una Real ID. Aquellos que tienen una licencia de conducir bajo la Ley AB 60 no podrán tramitar esta identificación. Esta legislación permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir en el estado, pero no les habilita para obtener la Real ID. Por lo tanto, estos residentes deberán seguir utilizando su licencia de conducir estándar, que no les permitirá acceder a vuelos nacionales ni a ciertos edificios federales.

Este grupo debe ser consciente de que, aunque pueden utilizar su licencia para conducir dentro de California, necesitarán otros documentos para viajar o acceder a instalaciones federales.