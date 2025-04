Ley firmada por Gavin Newsom en California beneficia a este grupo de personas sin licencia de conducir

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley SB 1100, que prohíbe exigir una licencia de conducir para empleos donde no sea necesaria, facilitando así el acceso laboral. Foto: Wired

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley SB 1100, que prohíbe exigir una licencia de conducir para empleos donde no sea necesaria, facilitando así el acceso laboral. Foto: Wired

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley SB 1100 en 2024, que prohíbe a los empleadores exigir una licencia de conducir como requisito para trabajos donde no sea estrictamente necesaria. Esta medida está dirigida a facilitar el acceso laboral para personas que, por razones legales o personales, no pueden obtener una licencia de conducir, beneficiando especialmente a los inmigrantes y a aquellos que enfrentan barreras burocráticas para obtenerla.

La ley también representa un avance importante en la lucha por la inclusión de las comunidades de inmigrantes, permitiéndoles acceder a una variedad de trabajos sin la exigencia de una licencia que, en muchos casos, no es relevante para las funciones que desempeñarían. Al eliminar esta barrera, la Ley SB 1100 facilita la participación de más personas en el mercado laboral, contribuyendo a una fuerza laboral más diversa y equitativa en California.

PUEDES VER: Nueva ley en California firmada por Gavin Newsom impone duras sanciones a conductores por una infracción común

¿Por qué esta ley firmada por Gavin Newsom en California beneficia a los inmigrantes sin licencia de conducir?

Según el Departamento de Recursos Humanos de California, la Ley SB 1100 beneficia especialmente a los inmigrantes que no pueden obtener una licencia de conducir debido a su estatus migratorio. Esta ley elimina la exigencia de una licencia de conducir en empleos donde no es relevante, permitiendo a los inmigrantes acceder a puestos de trabajo en diversas industrias, como almacenes, comercios, y más, sin ser discriminados por no tener licencia.

La ley también ofrece una oportunidad a los inmigrantes para integrarse mejor en la economía californiana, mejorando su calidad de vida y facilitando su acceso a empleo. Esto no solo beneficia a los trabajadores inmigrantes, sino que también proporciona un impulso a los empleadores que buscan talento, sin imponer barreras innecesarias que limitan el acceso a recursos humanos calificados.

PUEDES VER: Gavin Newsom presenta nueva demanda contra Trump por aranceles que afectan gravemente a la economía de California

¿Qué otros grupos de personas en California se benefician por esta ley firmada por Gavin Newsom?

Según el Departamento de Recursos Humanos de California, además de los inmigrantes, otros grupos que se beneficiarán de esta ley son:

Personas con licencias suspendidas , debido a deudas o multas menores.

, debido a deudas o multas menores. Ciudadanos y residentes legales que no necesitan conducir para sus trabajos, pero se veían limitados por la exigencia de la licencia.

que no necesitan conducir para sus trabajos, pero se veían limitados por la exigencia de la licencia. Trabajadores con dificultades para obtener una licencia, ya sea por razones de salud o económicas.

Este cambio de legislación amplia la inclusión en el mercado laboral, permitiendo que más personas puedan acceder a trabajos sin la necesidad de cumplir con un requisito que no tiene relación con las funciones del puesto.

¿Qué pasa si un empleador solicita la licencia en California a un inmigrante?

Según la Ley SB 1100 de California, si un empleador solicita una licencia de conducir sin que sea necesaria para el puesto, podría estar incurriendo en discriminación laboral. Los inmigrantes y otros empleados afectados por esta solicitud podrían presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD). La ley también establece que los empleadores no pueden exigir ni utilizar información relacionada con la licencia de conducir de los solicitantes a menos que la conducción sea esencial para el puesto de trabajo.

Además, la ley protege a los trabajadores de represalias por denunciar esta práctica, lo que asegura que los empleados que se vean perjudicados por la solicitud de licencia de conducir tengan respaldo legal para defender sus derechos y acceder a una compensación adecuada.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir un inmigrante para obtener una licencia de conducir en California?

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, los inmigrantes que deseen obtener una licencia de conducir deben seguir estos pasos:

Ser residente de California y tener al menos 16 años .

y tener al menos . Presentar documentos de identidad como el pasaporte o tarjeta consular, así como prueba de residencia en el estado.

como el pasaporte o tarjeta consular, así como prueba de en el estado. Demostrar su situación migratoria , si aplica.

, si aplica. Aprobar el examen teórico , la prueba de visión y el examen práctico .

, la prueba de y el . Realizar una cita en el DMV para completar el proceso.

Cabe destacar que California también ofrece la licencia AB 60, diseñada específicamente para inmigrantes sin estatus migratorio regular, permitiéndoles conducir legalmente dentro del estado.