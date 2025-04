California: DMV confirmó que no le dará la Real ID a este grupo de personas bajo ninguna circunstancia

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha emitido una advertencia importante sobre quiénes pueden obtener la Real ID, una licencia de identificación que cumple con las nuevas regulaciones federales para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales seguras. A partir de ahora, los residentes que posean una licencia de conducir AB 60 no podrán obtener una Real ID bajo ninguna circunstancia, lo que genera dudas entre quienes están en proceso de regularizar su estatus en California.

La Ley Federal REAL ID establece nuevas normas para la identificación personal dentro de los Estados Unidos. Esta ley afecta principalmente a quienes planean abordar vuelos dentro del país y a aquellos que necesitan ingresar a instalaciones federales como bases militares, tribunales o edificios gubernamentales. Para cumplir con estos requisitos, los residentes de California deben tramitar una identificación especial, que se reconoce por su diseño, marcado con un oso y una estrella dorados. Sin embargo, no todas las personas son elegibles para este documento.

DMV: ¿qué personas no son elegibles para la Real ID en California?

Según las directrices emitidas por el DMV de California, aquellos que tengan una licencia de conducir AB 60 no podrán obtener una Real ID. Este tipo de licencia está destinada a los inmigrantes indocumentados que han obtenido una licencia para conducir en el estado de California bajo la Ley AB 60, que permite que las personas sin un estatus migratorio legal en los EE.UU. puedan obtener una licencia de conducir.

Es importante destacar que la Real ID está vinculada a requisitos federales que exigen una prueba de identidad completa. Debido a que la licencia AB 60 no cumple con estos criterios, las personas que la posean no podrán acceder a la identificación necesaria para cumplir con la Ley REAL ID. El DMV ha sido claro en este aspecto, explicando que quienes no tengan la documentación adecuada no podrán recibir la Real ID, y en su lugar, solo podrán acceder a licencias de conducir estándar.

¿Cómo solicitar la Real ID paso a paso vía DMV?

Si cumples con los requisitos para solicitar una Real ID en California, deberás seguir estos pasos:

Verificar elegibilidad: asegúrate de tener los documentos necesarios, tales como prueba de identidad, prueba de residencia en California y tu número de Seguro Social (si corresponde). Recuerda que la Real ID es para ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Acudir al DMV: la solicitud debe hacerse en persona en cualquier oficina del DMV, ya que el proceso no se puede completar en línea. Deberás llenar una solicitud y presentar la documentación solicitada. Proveer la documentación: Comprobante de identidad.

Comprobante de residencia en California.

Número de Seguro Social. Fotografía y toma de huellas dactilares: en el DMV, también te tomarán una foto y tus huellas dactilares para completar el trámite. Pagar las tarifas: el costo de la solicitud de la Real ID varía según el tipo de trámite, pero generalmente incluye una tarifa que es diferente de la de una licencia de conducir estándar.

¿Para qué sirve la Real ID y por qué necesito tramitarla?

La Real ID cumple con una serie de propósitos clave, especialmente en el contexto de las nuevas normativas federales que comenzaron a aplicarse en 2023. Esta identificación es fundamental para: