California: DMV confirma que el trámite de la Real ID será más fácil y rápido para estas personas

A pocos días de la implementación obligatoria de la Real ID en California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) anunció nuevas facilidades para que ciertos grupos de residentes puedan completar el trámite de forma más rápida y sencilla. Esta medida busca evitar la saturación de citas en las oficinas y ayudar a quienes cumplen requisitos específicos a obtener la identificación federal sin complicaciones.

La fecha límite federal para contar con una Real ID es el 7 de mayo de 2025. A partir de entonces, toda persona mayor de 18 años deberá presentar una Real ID u otro documento aceptado (como pasaporte) para viajar en vuelos nacionales o ingresar a edificios federales. Ante el incremento de solicitudes, el DMV habilitó atención prioritaria en determinadas oficinas y simplificó el proceso Real ID para quienes ya cumplen con parte de los requisitos.

¿Qué personas se beneficiarán del trámite más fácil y rápido para la Real ID en California?

De acuerdo con el DMV, los residentes en el sur de California que ya tienen una licencia de conducir o tarjeta de identificación vigente y cuyos datos están actualizados en el sistema —nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social y dirección— podrán acceder a un trámite más rápido para la Real ID. En estos casos, el sistema del DMV permite completar gran parte del trámite en línea, agilizando la cita presencial.

Este grupo también incluye a quienes ya han proporcionado sus documentos en trámites anteriores y no requieren modificaciones. Para ellos, el trámite para obtener la Real ID consiste en verificar digitalmente la información y acudir al DMV únicamente para tomarse la fotografía y firmar. Además, no deberán presentar nuevamente pruebas de identidad si sus datos coinciden exactamente con los archivos ya existentes.

Este beneficio está diseñado para personas que califican para trámite rápido, como adultos con documentos vigentes, sin cambios de nombre recientes y con residencia establecida en el estado. También se prioriza a usuarios que inician el proceso por internet, lo que reduce significativamente los tiempos de espera en oficina.

DMV: oficinas en California que tendrán atención prioritaria

Para manejar el volumen creciente de citas, el DMV habilitó una lista de oficinas con horario extendido en todo el sur de California. Estas sedes abrirán una hora antes del horario habitual, de lunes a viernes (excepto miércoles), exclusivamente para quienes soliciten la Real ID.

Las oficinas DMV con horario extendido incluyen las siguientes ubicaciones:

Van Nuys – 14920 Vanowen St.

– 14920 Vanowen St. Glendale – 1335 W. Glenoaks Blvd.

– 1335 W. Glenoaks Blvd. Costa Mesa – 650 W. 19th St.

– 650 W. 19th St. Culver City – 11400 W. Washington Blvd.

– 11400 W. Washington Blvd. Pasadena – 49 S. Rosemead Blvd.

– 49 S. Rosemead Blvd. Thousand Oaks, San Clemente, Westminster, entre otras.

Estas oficinas recibirán únicamente citas para la Real ID en el horario extendido de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., del lunes hasta el 27 de junio de 2025. Los turnos deben programarse previamente en el sitio oficial del DMV. Para aprovechar este beneficio, se recomienda iniciar el trámite en línea mediante la función “Start your REAL ID application”, disponible en dmv.ca.gov.

¿Cuál es la fecha límite para obtener la Real ID en California?

La fecha límite para obtener la Real ID en California es el 7 de mayo de 2025, según lo establecido por el Departamento de Seguridad Nacional. Después de esa fecha, solo se podrá abordar vuelos comerciales dentro del país o ingresar a instalaciones federales con una identificación compatible: Real ID, Enhanced ID o pasaporte vigente.

Este requisito ha sido aplazado en varias ocasiones desde su aprobación original en 2005, pero ahora las autoridades han confirmado que no habrá más prórrogas. Por ello, el DMV insta a todos los californianos a no dejar el trámite para último momento y aprovechar las herramientas digitales, así como las nuevas facilidades de atención, para evitar contratiempos.

Además de cumplir una función legal, obtener la Real ID ofrece beneficios concretos para los ciudadanos, como mayor seguridad documental y facilidad de acceso a servicios federales. El documento se identifica por una estrella dorada sobre el oso de California, símbolo de su validez federal.