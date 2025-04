Muy malas noticias para inmigrantes en USA: Trump revoca programas migratorios y amplía la lista de indocumentados

Donald Trump ha ejecutado, durante su segundo mandato, una estrategia migratoria enfocada en el control estricto de las fronteras y la disminución de la inmigración irregular. No obstante, sus medidas también desencadenan un fenómeno contradictorio: mientras el objetivo es reducir la presencia de personas sin papeles, las acciones tomadas generan el efecto contrario al dejar sin protección legal a miles de migrantes que residen en el país con permisos temporales.

En este contexto, expertos y defensores de derechos humanos advierten sobre una tendencia preocupante. La eliminación de programas legales y la revocación de permisos temporales convierten, de manera automática, a personas anteriormente protegidas en parte del grupo de más indocumentados dentro del país. Esta paradoja comienza a perfilarse como uno de los principales cuestionamientos del endurecimiento de las políticas migratorias en curso.

El contrasentido de Trump: más indocumentados por revocación de estatus legal

Las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump incluyen la cancelación de programas clave como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el parole humanitario y otras formas de residencia temporal que han amparado a más de dos millones de personas en los últimos años. La revocación de estos beneficios no solo limita el acceso a recursos y protección legal, sino que transforma a antiguos beneficiarios en inmigrantes indocumentados.

El plan migratorio del actual gobierno contempla redadas masivas, campamentos temporales y deportaciones en gran escala. Sin embargo, estas acciones van acompañadas de una estrategia administrativa que restringe la posibilidad de obtener asilo o renovar permisos. “Si esas medidas se implementan, los números de personas sin estatus legal aumentarán drásticamente”, indicó Yael Schacher, directora de Refugees International.

La revocación de visados y la cancelación de programas de residencia temporal generan una población migrante atrapada entre la legalidad y la clandestinidad. Estas personas, que en su mayoría llevaban años residiendo en EE.UU. de manera autorizada, se enfrentan ahora a la disyuntiva de abandonar el país o permanecer sin documentos, incrementando las cifras de más indocumentados, un escenario que contradice la narrativa oficial de la administración.

Millones de inmigrantes en riesgo ante los cambios migratorios

Las consecuencias de esta política afectan directamente la vida de millones de inmigrantes que construyeron sus hogares en Estados Unidos bajo la protección legal que ahora está en riesgo. Entre ellos se encuentran beneficiarios del TPS provenientes de países como El Salvador, Haití, Honduras y Venezuela, quienes enfrentan la posibilidad de ser incluidos en operativos de detención y deportación masiva.

Se recuerda que, ante una detención, el individuo puede preguntar si está libre para irse. Si los oficiales responden afirmativamente, puede retirarse del lugar. En caso contrario, tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado. Las organizaciones de defensa de migrantes recomiendan frases clave como “No quiero responder ninguna pregunta” y “Quiero hablar con mi abogado”. Además, si los agentes intentan registrar pertenencias personales, la persona puede negarse diciendo: “No tiene mi permiso para hacer esta búsqueda”.

Las autoridades aconsejan no presentar documentación falsa ni extranjera, no mentir y evitar cualquier forma de resistencia. También es recomendable no contestar preguntas relacionadas con el estatus migratorio o el país de origen, ya que esa información podría ser usada en su contra. Si el arresto ocurre dentro de una corte, el detenido puede solicitar hablar con su abogado penal antes de que el ICE proceda con la detención.