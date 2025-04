Atención, inmigrante en USA: ICE contempla la salida voluntaria a quienes cumplen con estos requisitos

ICE especificó que hay situaciones en las que los inmigrantes no pueden optar por la salida voluntaria. Existen restricciones claras para ciertos perfiles de personas, sin excepción. Foto: ICE.

ICE especificó que hay situaciones en las que los inmigrantes no pueden optar por la salida voluntaria. Existen restricciones claras para ciertos perfiles de personas, sin excepción. Foto: ICE.

Ante una orden de deportación, muchos inmigrantes en Estados Unidos enfrentan un futuro incierto. Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contempla un mecanismo que ofrece una opción diferente: la salida voluntaria. Esta figura permite que algunos extranjeros abandonen el país por decisión propia, evitando así las consecuencias severas de una remoción forzosa.

A diferencia de la deportación obligatoria, esta opción puede facilitar una futura reentrada legal, siempre que el solicitante respete los tiempos de espera establecidos y cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades. No obstante, este beneficio no está disponible para todos los migrantes y debe solicitarse ante un juez durante las audiencias migratorias correspondientes.

¿Cómo el inmigrante puede acceder a la salida voluntaria de Estados Unidos?

La salida voluntaria es una herramienta legal que otorga al inmigrante la posibilidad de marcharse del territorio estadounidense sin ser escoltado por las autoridades. Para que el ICE la conceda, el inmigrante debe renunciar a apelar la orden de expulsión y comprometerse a salir del país por sus propios medios y en el plazo fijado por el juez de inmigración.

Uno de los aspectos más importantes es que quienes optan por esta alternativa no pueden tener solicitudes pendientes de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) ni intentos de ajuste de estatus por vínculos familiares. Además, deben cubrir los gastos de su retorno, incluidos boletos de avión y transporte terrestre, y presentar documentos de viaje válidos como el pasaporte.

Este procedimiento se considera menos perjudicial para el historial migratorio del solicitante, en comparación con una expulsión directa. En muchos casos, puede significar la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro, siempre que no existan otros impedimentos legales.

Casos excluidos de esta medida migratoria

A pesar de sus beneficios, no todos los inmigrantes califican para la salida voluntaria. ICE establece criterios estrictos que excluyen automáticamente a personas con antecedentes penales graves. Por ejemplo, quienes enfrentan cargos por delitos como homicidio, violación o abuso sexual de menores no son elegibles para este proceso.

Tampoco se permite a quienes hayan ingresado al país por medios irregulares, ya sea por mar, a través de fronteras no autorizadas o utilizando el Programa de Exención de Visado. Esta última categoría, en particular, ha sido objeto de una vigilancia más rigurosa en los últimos años. Asimismo, si un inmigrante ya ha recibido previamente este beneficio tras una entrada ilegal, no puede solicitarlo de nuevo.

Las consecuencias del inmigrante al incumplir con la salida voluntaria de EEUU

No respetar los términos establecidos por el juez en una salida voluntaria puede traer consecuencias. Si el inmigrante no abandona el país en el plazo otorgado, su caso se transforma automáticamente en una deportación formal, lo que conlleva un registro negativo ante las autoridades de inmigración.

Esta desobediencia puede traducirse en sanciones como la prohibición de volver a ingresar a Estados Unidos por un periodo prolongado, además de enfrentar una multa de hasta US$5.000. Además, la persona quedaría inhabilitada para solicitar beneficios migratorios durante al menos una década, lo que complica aún más cualquier intento futuro de legalización.