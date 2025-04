Comité del Senado de este estado en EEUU desestimó proyecto de ley que ampliaría la cobertura de Medicaid posparto de 60 días a 12 meses

En una decisión que sorprendió a organizaciones defensoras de la salud materna, un comité del Senado en Arkansas rechazó recientemente un proyecto de ley que proponía extender el acceso a Medicaid posparto de 60 días a 12 meses. Esta iniciativa buscaba ofrecer mayor protección sanitaria a las madres en una etapa crítica de recuperación y crianza, sin embargo, no logró reunir el apoyo necesario entre los legisladores estatales, según informó KATV.

Arkansas se mantiene como la única entidad en Estados Unidos que no ha adoptado medidas para ampliar esta cobertura médica destinada a mujeres tras dar a luz. La noticia generó descontento entre los sectores que trabajan por mejorar las condiciones de salud de las madres en la región, quienes consideraban esta propuesta como una oportunidad única para avanzar en derechos sociales y reducir los índices de mortalidad materna.

La importancia del proyecto de ley rechazado en Arkansas

El proyecto de ley en Arkansas tenía como propósito principal prolongar la asistencia médica financiada por Medicaid durante el primer año después del parto, en lugar de limitarla a apenas dos meses. De haberse aprobado, habría alineado a Arkansas con la mayoría de los estados del país, que ya reconocen la necesidad de garantizar atención médica continua a las mujeres durante el posparto.

Expertos en salud pública y líderes de organizaciones comunitarias argumentaron que los primeros doce meses tras el nacimiento son cruciales para detectar complicaciones, brindar apoyo emocional y garantizar un entorno saludable tanto para la madre como para el recién nacido. La falta de cobertura en ese periodo puede poner en riesgo la vida de muchas mujeres, especialmente aquellas en condiciones vulnerables o con bajos recursos económicos.

Kesa Smith Brantley, directora ejecutiva de Arkansas Advocates for Children and Families, manifestó su decepción ante el fallo del comité. Señaló que existía gran expectativa en torno a la aprobación de esta medida, que muchos consideraban un paso decisivo hacia una política pública más justa y sensible con las necesidades de las madres.

Arkansas, rezagado en cobertura de salud materna

Con esta decisión, Arkansas continúa aislado respecto a otras jurisdicciones que ya han implementado mejoras en sus programas de salud materna. La falta de acceso prolongado a servicios médicos puede derivar en complicaciones no tratadas, afectaciones mentales posparto y, en casos extremos, en muertes evitables.

Brantley destacó que el rechazo no detendrá los esfuerzos de las organizaciones civiles para continuar impulsando cambios legislativos. Afirmó que seguirán abriendo espacios de diálogo con representantes políticos y sensibilizando a la ciudadanía sobre los obstáculos que enfrentan las madres para recibir atención adecuada en el estado.

Avances paralelos y posibles caminos a futuro en Arkansas

A pesar del revés legislativo, la sesión no estuvo exenta de noticias alentadoras. El Congreso estatal aprobó recientemente la ley “Healthy Moms, Healthy Babies Act”, una iniciativa del gobierno que destina 45 millones de dólares a mejorar la salud maternoinfantil. Este fondo será utilizado para fortalecer programas de prevención y seguimiento médico en zonas desatendidas.

También se dio luz verde a un proyecto que establece la certificación oficial de doulas, gracias a la colaboración de organizaciones como Ujima Maternity Network Doula Alliance y Excel by Eight. Esta medida busca profesionalizar el acompañamiento durante el embarazo y el parto, especialmente en comunidades marginadas.