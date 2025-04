Arancel cero de Vietnam a EEUU no es suficiente: Washington exige acabar con fraudes de productos chinos

Washington no se conforma con promesas de libre comercio. A pesar de que Vietnam ofreció reducir a cero los aranceles sobre productos estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump advirtió que esto no será suficiente si no se ponen fin a lo que considera prácticas desleales en el comercio bilateral.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirmó este lunes que la propuesta vietnamita "no significa nada" si no se aborda el problema del "fraude no arancelario", el cual, según explicó en el programa Squawk Box de CNBC, incluye la triangulación de productos chinos, el robo de propiedad intelectual y el uso del impuesto al valor agregado (IVA) como una barrera comercial encubierta.

¿Por qué el arancel cero de Vietnam a Estados Unidos no es suficiente para Washington?

A pesar de que Vietnam ofreció eliminar los aranceles para los productos estadounidenses, Washington no ve esto como un gesto suficiente. Según el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, la propuesta solo resuelve parcialmente el problema. Navarro afirmó que “no aceptaremos medidas que no resuelvan la cuestión de los fraudes relacionados con productos chinos”, dejando claro que las preocupaciones de EE.UU. van más allá de las tarifas comerciales.

La administración del presidente Donald Trump ha expresado en múltiples ocasiones su frustración por las prácticas comerciales desleales que vinculan a Vietnam con China. El problema radica en que productos fabricados en China son exportados a Vietnam, donde se etiquetan y se envían como productos vietnamitas. Este tipo de triangulación ha generado inquietudes sobre el cumplimiento de los acuerdos comerciales y las reglas de propiedad intelectual.

Washington demanda a Vietnam eliminar fraudes relacionados con productos chinos para aceptar el arancel cero

El rechazo de Washington a la propuesta de arancel cero se centra en la necesidad de que Vietnam tome medidas más contundentes para evitar el fraude con productos chinos. La administración estadounidense considera que si bien Vietnam podría reducir los aranceles, no puede permitir que los productos chinos, que eluden las tarifas, continúen entrando al país como si fueran vietnamitas.

Peter Navarro subrayó que "basta de fraudes con productos chinos", dejando claro que este es el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo comercial definitivo. En este contexto, EE.UU. exige transparencia y medidas para garantizar que los productos que llegan bajo el nombre de Vietnam no sean, en realidad, productos chinos que infringen las normativas comerciales internacionales.