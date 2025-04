USCIS eliminaría importante beneficio para inmigrantes en EEUU para quienes no cumplan con este requisito

En Estados Unidos, los inmigrantes que no cumplan los requisitos básicos no podrán obtener la nacionalidad. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) planea aplicar una medida que impactará directamente su acceso a servicios claves.

Este cambio se produce bajo una directiva alineada con la administración de Donald Trump. El objetivo sería eliminar un apoyo esencial para quienes buscan orientación sobre su situación laboral o beneficios migratorios.

USCIS limita sus servicios para inmigrantes que no dominan inglés

El USCIS decidió cancelar el contrato con Legal Interpreting Services, Inc., responsable de brindar servicios de traducción en llamadas al Departamento de Seguridad Nacional. Esta acción impedirá que personas inmigrantes no angloparlantes reciban ayuda directa al comunicarse con la entidad. La nueva disposición instruye a los empleados a terminar cualquier llamada en la que el solicitante no se exprese fluidamente en inglés. Tampoco se les permitirá conectar a traductores externos ni derivar la llamada a personal bilingüe.

Este cambio se sustenta en una revisión de contratos ordenada a nivel interno. El memorando, citado por Government Executive, señala que la oficina del director consideró innecesario continuar con el contrato, vigente hasta noviembre de este año. Desde 2022, USCIS ha destinado más de US$400.000 al servicio y preveía ampliar ese gasto hasta US$587.000.

USCIS: programas se verán perjudicados para inmigrantes en EEUU

Adriel Orozco, del American Immigration Council, advirtió que las bases de datos de estos sistemas no siempre están actualizadas. Esto puede generar errores que, sin servicios de traducción para inmigrantes en Estados unidos, serán difíciles de corregir. “La eliminación de este apoyo pone en riesgo a muchas familias y trabajadores migrantes que dependen de estos canales para defender su estatus legal”, aseguró.

La cancelación del contrato afectará el acceso a programas como: