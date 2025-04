Malas noticias para inmigrantes: el nuevo cambio de USCIS en EEUU que afectará a miles de solicitantes de visa

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva política que impactará la forma en que los inmigrantes interactúan con el sistema migratorio del país. Esta medida, que entró en vigor el 2 de abril de 2025, establece que las solicitudes migratorias se basarán en el sexo registrado en el certificado de nacimiento de los solicitantes.

La actualización afectará especialmente a las personas transgénero y no binarias, ya que el USCIS no permitirá que se utilicen documentos que reflejen un género diferente al registrado en el nacimiento. Esta reforma, que responde a una orden ejecutiva de Donald Trump, ha generado controversia entre los defensores de los derechos de las personas transgénero.

¿Qué cambios implementa la nueva política de USCIS?

Bajo la administración de Trump, el gobierno de EE.UU. ha adoptado una postura más estricta en cuanto a la aceptación de solicitudes relacionadas con el sexo de los solicitantes. USCIS ha comunicado que, a partir de la implementación de la nueva normativa, los solicitantes deberán declarar un sexo basado únicamente en la información consignada en su certificado de nacimiento. Esta medida responde a la orden ejecutiva emitida el 20 de enero de 2025, que establece que solo se reconocerán dos sexos biológicos: masculino y femenino. En caso de que la persona no pueda aportar un certificado de nacimiento que indique claramente uno de estos sexos, USCIS tomará como referencia otra documentación que lo certifique.

Además, la agencia ha enfatizado que no denegará automáticamente los beneficios migratorios a quienes no declaren su sexo correctamente, pero advertirá que esto podría generar demoras en la adjudicación de sus casos. A partir de ahora, las solicitudes de beneficios migratorios deberán cumplir con este requisito, lo que representa un cambio importante en la forma en que se gestionan los casos dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

¿Cómo afecta este cambio a las personas cuyo sexo en el certificado de nacimiento no corresponde a "masculino" o "femenino"?

Las personas cuya identidad de género no se ajusta al sistema binario de sexos podrían enfrentar desafíos importantes con la nueva política de USCIS. Si bien la agencia no denegará los beneficios migratorios por la sola razón de que el solicitante no haya indicado su sexo correctamente, aquellos cuyo género no coincida con los términos "masculino" o "femenino" podrían experimentar retrasos sustanciales. Esto podría incluir a personas transgénero o no binarias que se identifiquen con un género distinto al que figura en su certificado de nacimiento.

El impacto será notable en el proceso de obtención de documentos oficiales, como pasaportes, visas y otros beneficios. USCIS ya ha indicado que no emitirá documentos con un campo de sexo vacío ni aquellos que no reflejen el sexo consignado en el certificado de nacimiento. Esto podría suponer una barrera para aquellas personas que no desean identificarse según las categorías tradicionales de género. Además, aquellos que no puedan proporcionar documentación adicional podrían enfrentarse a complicaciones adicionales al intentar completar su solicitud de beneficios migratorios.