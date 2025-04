¿Qué hace Robert Redford en Nuevo México? La nueva vida del reconocido actor ahora lejos de Hollywood

A sus 88 años, Robert Redford vive con su esposa en un rancho, dedicándose a proyectos medioambientales. Vanity Fair afirma que su decisión de alejarse del foco refleja un compromiso con sus valores personales y profesionales, según informó Infobae.

Robert Redford ha tomado una decisión que marca un cambio significativo en su vida personal y profesional. Alejándose del bullicio de Hollywood, el icónico actor se ha mudado a Santa Fe, Nuevo México, donde reside en un rancho junto a su esposa, la artista alemana Sibylle Szaggars. Este nuevo estilo de vida, más conectado con la naturaleza, refleja su compromiso con causas medioambientales y su deseo de llevar una existencia más sencilla.

Este cambio no solo afecta su vida personal, sino que también impacta el futuro del Festival de Sundance, que él fundó en 1978. A partir de 2027, el festival cambiará de sede a Boulder, Colorado, en respuesta a diversas limitaciones y desacuerdos con las políticas estatales de Utah. Esta decisión busca expandir el alcance del festival en un entorno más diverso y dinámico.

Un nuevo hogar en Santa Fe

Lejos de las alfombras rojas y el ruido de la industria cinematográfica, Redford ha encontrado en Santa Fe un refugio donde puede dedicarse a sus pasiones. Junto a su esposa, ambos colaboran en The Way of the Rain, una organización sin ánimo de lucro enfocada en la defensa del medio ambiente. Este compromiso con la naturaleza se ha convertido en una parte fundamental de su vida diaria.

El futuro del Festival de Sundance

El Festival de Sundance, que ha sido un pilar del cine independiente durante más de cuatro décadas, se trasladará a Boulder, Colorado, en 2027. Esta decisión responde a factores logísticos y económicos, así como a un deseo de crear un ambiente más inclusivo. Redford ha expresado su entusiasmo por este cambio, considerándolo un paso crucial para la evolución del festival y su capacidad para apoyar a artistas innovadores.

Un regreso fugaz a la actuación de Robert Redford

A pesar de su retiro anunciado en 2018, Redford hizo una breve aparición en la serie Dark Winds, donde compartió una escena con el autor George R. R. Martin. Esta participación, aunque breve, marca su regreso a la pantalla después de seis años. Sin embargo, su enfoque principal sigue siendo la producción y el apoyo a proyectos que resuenan con sus valores.

Robert Redford: un legado perdurable

Aunque Redford ya no esté en el centro de la acción en Hollywood, su legado sigue siendo relevante. Sundance continúa siendo una plataforma crucial para cineastas emergentes, y su influencia en el cine independiente perdura. A sus 88 años, Redford se mantiene activo en proyectos que promueven el arte y la creación independiente, reafirmando su compromiso con causas que van más allá del cine.

En palabras del propio Redford: “Agradezco a la comunidad de Boulder su apoyo y espero con ansias ver qué le depara el futuro al certamen cuando se celebre allí”. Su vida en Nuevo México no solo representa un cambio de escenario, sino también una reafirmación de sus valores y su dedicación a un mundo más sostenible.