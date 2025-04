Esta es la ciudad más caliente de EEUU que supera los 40º C durante 300 días del año: está rodeada de montañas

Situada en el desierto de Sonora, experimenta veranos intensos, superando los 45° C en meses críticos. Con 100 días a más de 38° C en 2024, la ciudad establece alarmantes récords de temperaturas. Foto: AFP

Situada en el desierto de Sonora, experimenta veranos intensos, superando los 45° C en meses críticos. Con 100 días a más de 38° C en 2024, la ciudad establece alarmantes récords de temperaturas. Foto: AFP

El calor extremo en algunas ciudades de Estados Unidos ha sido una constante fuente de preocupación, sobre todo en zonas donde las altas temperaturas alcanzan niveles peligrosos para la salud. Una ciudad ubicada en el estado de Arizona se ha posicionado como la más caliente del país, superando los 40° C durante más de 300 días al año.

Esta ciudad, que se encuentra en el corazón del desierto de Sonora, es conocida por sus olas de calor intensas que afectan tanto a los residentes como a los turistas. Además, es un ejemplo claro de cómo el clima puede tener un impacto significativo en la vida diaria de las personas, así como en la economía y el medio ambiente.

¿Cuál es la ciudad más caliente de Estados Unidos?

Según informes del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, Phoenix es la ciudad más caliente del país, con un clima que registra temperaturas superiores a los 40° C de manera frecuente. En los meses más cálidos, especialmente durante junio, julio y agosto, las máximas diarias pueden superar los 45° C, alcanzando picos cercanos a los 50° C en algunas ocasiones. Esto la convierte en una de las zonas más calurosas del mundo.

Phoenix, junto con algunas áreas del Valle de la Muerte en California, lidera las listas de ciudades más calientes. Durante el año 2024, Phoenix reportó 100 días consecutivos con temperaturas superiores a los 38° C, un récord alarmante para cualquier ciudad estadounidense. Las cifras son sorprendentes: los veranos en Phoenix no solo son largos, sino que las temperaturas elevadas se mantienen por periodos extendidos, creando un ambiente extremo para los residentes.

¿Por qué Phoenix alcanza temperaturas tan altas?

El clima de Phoenix está determinado principalmente por su ubicación en el desierto de Sonora, un ecosistema árido donde la radiación solar incide directamente sobre el suelo. La escasa vegetación y la cercanía de la ciudad a las montañas de la Sierra Estrella contribuyen a la acumulación del calor. Además, el fenómeno conocido como “efecto de isla de calor urbana” intensifica las temperaturas en las zonas urbanas, debido a la gran cantidad de concreto, asfalto y edificaciones que retienen el calor durante la noche.

Otro factor que contribuye al calor extremo es la baja altitud de Phoenix. Situada a solo 330 metros sobre el nivel del mar, la ciudad no está lo suficientemente alta para escapar de las olas de calor que afectan a gran parte del suroeste estadounidense. Las condiciones meteorológicas en la región son también propensas a prolongadas sequías, lo que genera un ambiente seco que incrementa la sensación térmica.

¿Qué ciudades cercanas tienen temperaturas similares?

Además de Phoenix, hay otras ciudades cercanas que experimentan temperaturas igualmente extremas. Algunas de estas son:

Las Vegas, Nevada : Con un clima similar al de Phoenix, Las Vegas se enfrenta a temperaturas superiores a los 40° C durante los meses de verano. Aunque ligeramente más cálida que otras ciudades de la región, su temperatura rara vez baja de los 30° C incluso en la noche.

: Con un clima similar al de Phoenix, Las Vegas se enfrenta a temperaturas superiores a los 40° C durante los meses de verano. Aunque ligeramente más cálida que otras ciudades de la región, su temperatura rara vez baja de los 30° C incluso en la noche. Tucson, Arizona : Situada a pocas horas de Phoenix, Tucson también es conocida por su calor extremo. Durante el verano, las temperaturas alcanzan hasta los 45° C, aunque la ciudad tiene un clima ligeramente más moderado debido a su mayor altitud.

: Situada a pocas horas de Phoenix, Tucson también es conocida por su calor extremo. Durante el verano, las temperaturas alcanzan hasta los 45° C, aunque la ciudad tiene un clima ligeramente más moderado debido a su mayor altitud. Yuma, Arizona : Esta ciudad, que se encuentra al suroeste de Arizona, es otra de las más calientes de Estados Unidos. Yuma tiene un promedio de más de 100 días al año, con temperaturas superiores a los 40° C, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor calor sostenido.

: Esta ciudad, que se encuentra al suroeste de Arizona, es otra de las más calientes de Estados Unidos. Yuma tiene un promedio de más de 100 días al año, con temperaturas superiores a los 40° C, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor calor sostenido. El Paso, Texas: Aunque no tan cálida como Phoenix, El Paso experimenta temperaturas similares debido a su ubicación en el desierto. Durante el verano, la ciudad enfrenta días consecutivos de calor intenso, con máximas que pueden superar los 40° C.

Estas ciudades comparten características geográficas y climáticas que hacen que sus temperaturas sean comparables a las de Phoenix, lo que convierte a la región suroeste de Estados Unidos en un área particularmente vulnerable a las olas de calor.