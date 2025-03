Expertos advierten sobre la necesidad de prepararse para el Big One en California mediante medidas de mitigación. Foto: Dall-E

California, conocida por su hermoso paisaje y su vibrante industria tecnológica, también es famosa por su vulnerabilidad sísmica. Uno de los eventos más temidos por los habitantes y geólogos es el Big One, un terremoto de gran magnitud originado en la Falla de San Andrés. Este sismo, con el potencial de superar la magnitud 8.0, podría tener consecuencias catastróficas para varias ciudades, desde Los Ángeles hasta San Francisco y San Diego.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha advertido que la probabilidad de un terremoto significativo en la Falla de San Andrés ha aumentado a un 60% en los próximos 30 años. Este fenómeno ha generado alarma no solo por el impacto que tendría en California, sino también por las posibles consecuencias para los estados cercanos como Baja California, México.

Big One: ¿California podría desaparecer si se activa la Falla de San Andrés?

No, California no desaparecería por completo si se activa la Falla de San Andrés, pero el impacto de un terremoto de gran magnitud podría ser devastador. Un sismo como el temido Big One, con una magnitud de 8.0 o superior, podría destruir gran parte de las infraestructuras clave en las ciudades cercanas a la falla, como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Estos terremotos masivos afectarían principalmente a las zonas más cercanas a la fractura, causando grandes pérdidas materiales y un número elevado de víctimas.

Aunque el estado en su totalidad no desaparecería, los daños serían de tal magnitud que alteraría la vida de millones de personas. Las ciudades afectadas sufrirían colapsos de edificios, interrupciones en el suministro de agua y energía, y una grave disrupción en el sistema de transporte. Se estima que los daños podrían superar los 200.000 millones de dólares, lo que dejaría secuelas profundas en la economía y el bienestar social de California durante muchos años.

¿Qué es el Big One y por qué atemoriza a los ciudadanos en EE.UU.?

El Big One es el término utilizado para referirse a un megaterremoto que, de acuerdo con estudios sísmicos, podría ocurrir en cualquier momento a lo largo de la Falla de San Andrés. Los expertos han establecido que este fenómeno ha ocurrido varias veces en la historia de California, con una periodicidad aproximada de 150 años. Uno de los ejemplos más devastadores fue el terremoto de 1906, que alcanzó una magnitud de 7.8 y causó la muerte de más de 3.000 personas en San Francisco.

Los científicos realizaron una advertencia sobre los efectos devastadores que un Big One podría tener no solo en las ciudades cercanas a la falla, sino en el estado entero. Los daños incluyen la destrucción masiva de viviendas, la interrupción de servicios esenciales como el suministro de agua y energía, y la interrupción de las redes de comunicación. Además, el potencial de incendios adicionales complicaría los esfuerzos de rescate y recuperación, tal como ocurrió en terremotos pasados.

El impacto económico y las medidas preventivas ante el Big One en California

Las autoridades de California, como la Autoridad de Terremotos de California (CEA) y el USGS, han implementado diversas medidas para mitigar los efectos del Big One. Estas incluyen la renovación sísmica de edificios y la creación de planes de emergencia para hacer frente a una posible catástrofe. Los expertos insisten en la importancia de prepararse adecuadamente mediante simulacros y la instalación de sistemas de alerta temprana, lo que podría salvar vidas en caso de que ocurra un gran terremoto.