Polémica en EEUU: legisladora republicana arremete contra reportera británica: “¿Por qué no regresas a tu país?”

Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana, ha sido duramente criticada a nivel internacional por su comportamiento hacia una reportera británica de Sky News, quien le preguntó sobre los mensajes enviados a través de Signal en relación con el ataque a los rebeldes hutíes en Yemen.

Desde su llegada al Congreso en 2021, Greene ha estado en el centro de varios escándalos. Se identifica como nacionalista cristiana y ha sido señalada por promover teorías conspirativas sin fundamento.

¿Qué le dijo la legisladora republicana de EE.UU. a una reportera británica?

El incidente ocurrió cuando la periodista Martha Kelner intentó preguntarle a Marjorie Taylor Greene sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en relación con los ataques militares estadounidenses en Yemen.

A pesar de que la reportera había comenzado a formular su pregunta, Greene la interrumpió bruscamente preguntando: “¿De qué país eres?”. Al saber que la periodista era británica, la congresista mostró su incomodidad y respondió: “No nos importa tu opinión ni tu reportaje. ¿Por qué no te regresas a tu país?”.

La periodista intentó continuar con su pregunta, pero Greene la interrumpió nuevamente: “No, no, no, no. Deberían preocuparse por sus propias fronteras”. En ese momento, Kelner insistió, preguntando si le preocupaba que las vidas de los estadounidenses estuvieran en riesgo, a lo que Greene respondió: “Déjame decirte algo. ¿Te importa la gente de tu país? ¿Y qué hay de todas las mujeres que son violadas por migrantes?”.

Luego, Greene concluyó con un “¿Ya terminaste? No me importan tus noticias falsas” mientras buscaba a un “periodista estadounidense” que le hiciera una pregunta. Conocida por su retórica radical y su cercanía con la administración del presidente Donald Trump, Greene dejó claro que no estaba dispuesta a responder más preguntas de una periodista extranjera.

Los escándalos de Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana

Desde su llegada al Congreso en 2021, Marjorie Taylor Greene ha estado en el centro de varios escándalos. Se identifica como nacionalista cristiana y ha sido acusada de difundir teorías conspirativas infundadas, como la sorprendente afirmación de que "láseres espaciales" fueron responsables de los incendios en California.

Su postura extremista le valió la expulsión de los comités legislativos en 2021, según informó Associated Press, aunque fue reincorporada en 2023. Además, durante la invasión rusa a Ucrania, expresó su apoyo al Kremlin, lo que generó fuertes rechazos tanto dentro como fuera de su partido.