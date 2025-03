Estrenos de Netflix en marzo 2025: conoce los 8 mejores programas de televisión que fueron agregados recientemente

Durante marzo, Netflix ha estado en el centro de atención debido a sus estrenos, muchos de los cuales han sorprendido a sus espectadores. Además de expandir su catálogo de programas originales, el gigante del streaming también ha incorporado series que originalmente se transmitieron en Sky y Paramount Plus.

La lista incluye caras conocidas como Stephen Graham, Kevin Costner, Ashley Walters y Christian Horner, quienes han aparecido en la plataforma. También se destacan nuevos talentos como Owen Cooper, Faith Hill y Cezary Lukaszewicz, quienes debutan en Netflix. Ya sea que seas un espectador habitual o lo estés haciendo por primera vez, aquí te dejamos algunas de las mejores series lanzadas en marzo para agregar a tu lista de favoritos.

Netflix 2025: los 8 mejores programas de TV que fueron agregados en marzo

1) Adolescencia

Este drama impactante sigue la historia de un adolescente, Jamie Miller (interpretado por Owen Cooper), quien mata a su compañera de clase, Katie. A medida que se desarrolla la trama, que cuenta con Stephen Graham como el padre del joven, se revelan las razones detrás del asesinato, creando una historia desgarradora que ha sido calificada como una "película imprescindible".

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

"Adolescencia" ha generado importantes debates sobre temas como la cultura incel, la masculinidad tóxica y el uso de las redes sociales entre los adolescentes. Aunque tiene solo cuatro episodios, su formato único ha impresionado a la audiencia. Incluso el primer ministro Keir Starmer admitió haber visto la serie con sus hijos adolescentes y apoyó la idea de que se muestre en las escuelas.

2) Yellowstone

Kevin Costner encabeza el elenco de Yellowstone como John Dutton, un ranchero que lucha contra la presión de los desarrolladores de tierras para vender su rancho familiar. Con el rancho más grande de Estados Unidos y conflictos internos dentro de su familia y su personal, John se ve obligado a enfrentar la corrupción y tomar el asunto en sus manos.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

Este drama, que originalmente se emitió en Paramount Plus, fue un éxito rotundo y alcanzó una audiencia récord en su final de 2024, con 11,4 millones de espectadores. Junto a Costner, el elenco incluye a Kelly Reilly, Cole Hauser, Wes Bentley, Luke Grimes y Kelsey Asbille.

3) 1883

Esta miniserie de 2021 es un spin-off de Yellowstone que narra los orígenes de la familia Dutton. En el siglo XIX, James (interpretado por Tim McGraw) y Margaret Dutton (Faith Hill) emprenden un arduo viaje hacia el oeste, desde Texas hasta Montana, con la esperanza de obtener un mejor futuro tras la Guerra Civil.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

Su agotador viaje está marcado por dificultades como la pobreza, angustias, divisiones familiares y ataques brutales. Aunque la serie no tuvo una segunda temporada, los fanáticos de 'Yellowstone' obtuvieron importantes detalles sobre las dificultades que enfrentó la familia Dutton para establecer su rancho.

4) La Fórmula 1: Conduce para sobrevivir

Este mes, la séptima temporada de la docuserie de Fórmula 1 regresó a Netflix, documentando el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2024.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

Los 10 episodios comienzan con la repetición del escándalo de Red Bull de Christian Horner, quien enfrentó una investigación y acusaciones de comportamiento inapropiado, incluyendo acoso sexual, aunque fue absuelto por una investigación independiente. También se cubre el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y la victoria de Lando Norris en Miami.

5) El leopardo

Este drama italiano transporta a los espectadores al siglo XIX y a la deslumbrante Sicilia de la década de 1860. El Gatopardo es una adaptación de la novela clásica de Giuseppe Tomasi di Lampedusa sobre la aristocracia siciliana moribunda, amenazada por las fuerzas de oposición que se acercan.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), príncipe de Salina, intenta proteger su linaje organizando un matrimonio entre la rica Angélica (Deva Cassel) y su sobrino Tancredi (Saul Nanni), lo que pone en riesgo la relación con su amada hija Concetta (Benedetta Porcaroli).

6) Sólo una mirada

Este drama criminal polaco ha cautivado a los espectadores de Netflix al seguir a una mujer que descubre una conspiración tras encontrar una foto misteriosa de su esposo.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

La miniserie es otra adaptación de las novelas de Harlan Coben, que también inspiraron otras producciones como 'Fool Me One', 'Safe', 'Stay Close' y 'Missing You'. En la foto, Greta (interpretada por Maria Debska) se enfrenta a su marido, ya que aparece con una cara tachada junto a la de él. Mientras lo busca, Greta descubre que su marido ha sido secuestrado.

7) Pisos en alquiler en Stath

'Stath Lets Flats' es una comedia británica de 2018, creada por Jamie Demetriou, que originalmente se emitió en Channel 4.

Estreno de Netflix 2025. Foto: difusión.

La serie sigue a Stath, un incompetente agente de alquileres que trabaja para el negocio familiar, mientras lucha por no ser eclipsado por su ambiciosa colega Carol (Katy Wix). El elenco incluye a Natasia Demetriou, Christos Stergioglou, Katy Wix, Ellie White, Al Roberts y Kiell Smith-Bynoe.

8) Con amor, Meghan

Meghan Markle hizo su esperado regreso a Netflix a principios de este mes con su serie de cocina 'With Love, Meghan', como parte de su marca de estilo de vida, 'As Ever'.