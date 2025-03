MLB Opening Day, 27 de marzo 2025: quiénes juegan y qué canales de TV transmitirán la primera fecha de las Grandes Ligas de Béisbol

Entre los encuentros más esperados de la MLB, destacan el choque entre Dodgers vs. Tigers y Yankees vs. Brewers. Foto: composición LR/MLB Network/Los Angeles Dodgers

El MLB Opening Day 2025 llega con gran expectación. Este 27 de marzo, los equipos de Grandes Ligas de Béisbol arrancarán oficialmente la temporada, después de varios meses de pretemporada. Este día será clave para los aficionados, quienes podrán disfrutar de los primeros enfrentamientos de la campaña, con 14 juegos programados para esa fecha.

El día inaugural siempre genera un ambiente de entusiasmo, no solo porque marca el inicio de la temporada, sino también por las esperanzas renovadas de los equipos en busca del campeonato de la Serie Mundial. Entre los encuentros destacados, Los Angeles Dodgers, campeones de 2024, comenzarán su defensa del título ante los Detroit Tigers. Sin embargo, habrá otros partidos emocionantes, como el New York Yankees vs. Milwaukee Brewers y el Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles.

MLB 2025: ¿qué equipos jugarán en el Opening Day este 27 de marzo?

El Opening Day de la MLB 2025 contará con un total de 14 juegos en la jornada inaugural. A continuación, te presentamos los partidos más destacados que se llevarán a cabo este 27 de marzo, en el horario del Este de Estados Unidos:

New York Yankees vs. Milwaukee Brewers - 3.05 p. m.

Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles - 3.07 p. m.

Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies - 4.05 p. m.

Texas Rangers vs. Boston Red Sox - 4.05 p. m.

Kansas City Royals vs. Cleveland Guardians - 4.10 p. m.

San Diego Padres vs. Atlanta Braves - 4.10 p. m.

Cincinnati Reds vs. San Francisco Giants - 4.10 p. m.

Miami Marlins vs. Pittsburgh Pirates - 4.10 p. m.

Chicago White Sox vs. Los Angeles Angels - 4.10 p. m.

Houston Astros vs. New York Mets - 4.10 p. m.

St. Louis Cardinals vs. Minnesota Twins - 4.15 p. m.

Los Angeles Dodgers vs. Detroit Tigers - 7.10 p. m.

Seattle Mariners vs. Oakland Athletics - 10.10 p. m.

Arizona Diamondbacks vs. Chicago Cubs - 10.10 p. m.

El Opening Day está cada vez más cerca y miles de aficionados podrán seguir los juegos de forma online. Foto: MLB Network/X

¿Qué canales de TV transmitirán los partidos del Opening Day 2025 de la MLB?

Los fanáticos del béisbol podrán seguir todos los juegos de la MLB Opening Day 2025 a través de diversos canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación, te mostramos las opciones para ver los partidos en vivo:

México: los encuentros serán transmitidos por Imagen TV, ESPN y MLB.TV.

Estados Unidos: los juegos podrán ser vistos en Fox, TBS, Apple TV+, Max y MLB.TV.

Estos canales ofrecerán una cobertura completa de la jornada inaugural, con opciones tanto en televisión como en plataformas digitales, permitiendo a los aficionados seguir la acción desde cualquier lugar.

Grandes Ligas de Béisbol: ¿quiénes son los posibles lanzadores para cada encuentro?

El Opening Day no solo es especial por los enfrentamientos entre equipos, sino también por los lanzadores que tomarán el montículo. Estos son los lanzadores probables para los partidos del 27 de marzo de 2025, según la MLB: