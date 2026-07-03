La referencialidad de la Feria del Libro Zona Huancayo

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La edición 16 de la Feria del Libro Zona Huancayo (Felizh) firmó su referencialidad como uno de los eventos culturales más sólidos del interior del país. Esta edición se llevó a cabo del 18 al 30 de junio en la plaza Huamanmarca.

El hacedor de esta feria es el empresario Willy Mateo. El sueño de Mateo, desde hace mucho tiempo, era tener una feria para su ciudad y este deseo lo ha ido cumpliendo a lo largo de los años. No ha sido una tarea fácil. No solo se trata de superar baches burocráticos, sino también muchos prejuicios. De estos últimos, el más frecuente: ¿se lee lo suficiente como para hacer una feria del libro?

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Este prejuicio, por cierto, también se presenta en Lima y la respuesta a los mismos no es otra que sí en el sentido de que hay una necesidad de leer. La lectura es vista como fuente de conocimiento para la mayoría, mientras que para otros es una fuente de placer constante. Esto no quiere decir que el Perú sea un país de lectores. Para nada. Quienes leen conforman un número muy minúsculo. Hay una tarea por hacer para que la lectura sea vista como un hábito y no como una extravagancia.

Este prejuicio, Mateo lo ha ido respondiendo con hechos, con logística responsable y buen trato a sus invitados nacionales e internacionales. Entre los actos centrales de la feria, hay que mencionar el homenaje a la vida y obra de Alfredo Bryce, que estuvo a cargo de Ricardo Sumalavia y Jeremías Gamboa.

A esta edición fueron 100 mil personas. Y en ventas se superó el millón y medio de soles. El libro más vendido fue La hija y cartas de Arguedas. 50 años después de Apolinario Mayta Inga. Todos los autores consultados me han hablado muy bien de la organización. No es un dato menor. Ese, lamentablemente, es una constante en otras ferias. No es nada fácil gestionar una feria del libro. No es fácil promover el hábito de la lectura. Pero de eso se trata, de seguir perseverando.