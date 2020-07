Ranking K-pop: 20 álbumes más vendidos en lo que va el 2020

Los Gaon Music Chart revelaron el ranking de grupos K-pop con más ventas de álbumes en versión física en lo que va el 2020.

A continuación, te contamos qué posición ocuparon los grupos como BTS, NCT, EXO, TWICE, SUPER JUNIOR, IZ*ONE, entre otros.

20. CRAVITY

El grupo K-pop, CRAVITY y su disco HIDEOUT_ REMEMBER WHO WE ARE - SEASON1 vendieron 147.386 discos.

19. (G) I-DLE

El disco I trust de (G)I-DLE obtuvo una venta de 151.108 ejemplares.

18. SUPER JUNIOR KRY

La subunidad del legendario grupo K-pop, SUPER JUNIOR KRY llegó a vender 152.148 discos con su álbum 푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us).

17. ATEEZ

166.487 discos vendió ATEEZ y su álbum TREASURE EPILOGUE _ Action To Answer.

16. NU’EST

El octavo mini álbum The Nocturne de NU’EST logró una venta de 196.613 discos.

15. Stray Kids

Mientras que, Stray Kids y su disco GO生 obtuvieron 243.462 copias vendidas.

14. MONSTA X

257.270 disco vendió MONSTA X y su álbum FANTASIA X.

13. Kang Daniel

El solista Kang Daniel logró una venta de su disco CYAN por un total de 266.843.

12. Suho de EXO

El líder de EXO, Suho, vendió un total de 271.744 copias del disco Self-Portrait.

11. TXT

투모로우바이투게더 o TXT alcanzó una venta de 257.958 copias del álbum ETERNITY.

10. GOT7

444.563 fue el total de discos vendidos en la primera mitad del 2020 por los chicos de GOT7 y su álbum DYE.

9. IZ*ONE

IZ*ONE y su álbum BLOOM*IZ vendió 459.125 copias.

8. NCT 127

NCT 127 y su álbum Neo Zone The Final Round recaudaron una venta de 469.074 discos.

7. IZ*ONE

Nuevamente las chicas de IZ*ONE aparecen en la lista. Su álbum Oneiric Diary (幻想日記) alcanzó una venta de 511.427 copias.

6. TWICE

El grupo de JYP, TWICE alcanza la sexta posición con su exitoso disco More and more que vendió 563.580 discos.

5. NCT Dream

Mientras que los chicos de NCT DREAM y su álbum Reload sumó una venta de 604.480 discos.

4. NCT 127

La otra sub unidad, NCT 127 y su disco NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album alcanzó una venta de 784.260 copias físicas.

3. Baekhyun de EXO

Baekhyun de EXO y su disco Delight registraron una venta total de 971.876

2. SEVENTEEN

Para alegría de los Carat, SEVENTEEN ocupa el segundo puesto al haber vendido 1 207 513 discos de su álbum Heng:garae.

1. BTS

Los chicos de BTS continúan liderando la lista con un récord por muy encima de los otros grupos K-pop.

Map of the soul: 7 vendió 4 265 617 copias de álbumes.

