¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things 5’ en Netflix? Producción de la serie finalizó y esto es lo que se sabe

La quinta temporada de Stranger Things se perfila como uno de los estrenos más esperados de Netflix para este año. Desde su debut en 2016, la serie ha cautivado a millones de espectadores con su mezcla de terror y ciencia ficción. Con la dirección de los creadores Matt y Ross Duffer, esta entrega final promete resolver las intrigas que han mantenido a los fanáticos en vilo durante cuatro temporadas.

Ambientada en el otoño de 1987, la nueva temporada marca un salto temporal significativo de tres años después de los eventos de la cuarta entrega. La historia se centrará en el estado crítico de Max (Sadie Sink), quien quedó en coma tras su enfrentamiento con Vecna, y en el desarrollo de Will Byers (Noah Schnapp), cuyo arco narrativo alcanzará su clímax en esta última temporada. En diciembre pasado, se finalizó la producción de la quinta temporada de ‘Stranger Things’, lo que indica que la fecha de estreno está más cerca de lo que se esperaba.

Fecha de estreno de ‘Stranger Things 5’

El lanzamiento de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ está programado para 2025, aunque aún no se ha especificado una fecha exacta. Se anticipa que la serie se estrene entre el verano y el otoño de ese año, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores, ansiosos por conocer el desenlace de esta exitosa producción de Netflix.

Esta nueva entrega constará de ocho episodios, cuyos títulos han sido revelados: The Crawl, The Vanishing of …, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape from Camazotz, The Bridge y The Rightside Up. A pesar de la falta de imágenes promocionales, el interés por la serie se mantiene en aumento.

'Stranger things' es una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Foto: Netflix.

¿Quiénes son los personajes de la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

La quinta temporada de ‘Stranger Things’ estará ambientada en el otoño de 1987, marcando el mayor salto temporal en la serie. Will Byers (Noah Schnapp) será uno de los ejes centrales, y su historia llegará a un desenlace, mientras que Max (Sadie Sink) continúa en coma tras su enfrentamiento con Vecna (Jamie Campbell Bower), dejando en duda su destino.

Aunque Eddie (Joseph Quinn) podría regresar, su muerte en la cuarta temporada parece definitiva, al igual que la de Dr. Brenner (Matthew Modine). Además, el triángulo amoroso entre Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) y Steve (Joe Keery) seguirá siendo una subtrama relevante en el cierre de la serie.