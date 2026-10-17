François Truffaut y Jeanne Moreau rinden homenaje a Alfred Hitchcock en “La novia vestía de negro”

La novia vestía de negro (1968) no es la mejor película de François Truffaut, pero sí es emblemática por un par de razones: primero, es un homenaje a su maestro Alfred Hitchcock; y segundo, marcó un punto de quiebre en la carrera de la afamada actriz francesa Jeanne Moreau.

En 1966, Truffaut publicó un libro de entrevistas a Hitchcock, en el que se repasaba toda la filmografía del icónico director británico. El tiempo, por cierto, ha puesto a El cine según Hitchcock en una parcela que va más allá de la dinámica cinematográfica; es prácticamente un manual de cómo contar una historia útil para cualquier interesado en escribir ficción. Hitchcock le detalla al francés, por ejemplo, desde cómo armar una escena a cómo perfilar a los personajes.

También le confiesa a Truffaut su frustración por no haber llevado a la pantalla ideas que solo tenían sentido en su mente, como filmar un camión mediano desde atrás, cuya puerta tenía dos ventanitas, y en cada una de ellas la cabeza de un personaje, de modo que, en el movimiento del vehículo, simularan ser un par de ojos viendo de derecha a izquierda y viceversa. No la pudo plasmar en su película muda El enemigo de las rubias de 1927.

Truffaut había quedado tan contento con el resultado de ese libro que en dos años estrenó una película que tenía los componentes del thriller hitchcockiano. Ese fue el punto de partida para La novia vestía de negro, película que contó, por segunda vez tras Fahrenheit 451 de 1966, con el compositor de las bandas sonoras de Hitchcock, Bernard Herrmann.

Por su parte, Jeanne Moreau ya era una actriz consolidada. A sus 40 años había dejado su marca en proyectos como El proceso (1962) de Orson Welles, Jules et Jim (1962) de Truffaut, Una mujer es una mujer (1961) de Godard, La noche (1961) de Michelangelo Antonioni, Ascensor para el cadalso (1958) de Louis Malle, entre otras hoy obras maestras. Además, ostentaba dos galardones de trascendencia, como el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia de 1958 por Los amantes de Louis Malle y también en el mismo rubro en la edición del Festival de Cine de Cannes de 1960 por Moderato cantable (1960) de Peter Brook.

La novia vestía de negro

A Julie Kohler (Moreau) le sucede una desgracia. El día de su boda, su esposo es asesinado de manera accidental por una bala perdida. Tras un periodo de reflexión y luto por lo sucedido, decide matar a cada uno de los implicados en la muerte de su esposo. Es una viuda que solo encontrará consuelo si aniquila a los responsables. Al primero lo mata en el día de su boda. Julie se presenta en la recepción y es la más bella del lugar. Engatusa a su víctima, lo lleva al balcón y, tras pedirle un favor que muy solícitamente cumple el recién casado, le dice su nombre. Julie repite el mismo patrón: su belleza como enganche, pero cada asesinato exhibe un método distinto, y en esa variedad resalta el gran talento camaleónico de Moreau, puesto que se hace pasar por melómana, profesora de inicial y modelo de artista.

La novia vestía de negro es una película entretenida, pero con errores de verosimilitud. Y creo que de ello también fue consciente Truffaut, ya que no resulta verosímil, a saber, la forma en que se da el disparo accidental que terminó matando al esposo de Julie. No obstante, el cine de Hitchcock también tenía tramos no creíbles (no olvidemos que Truffaut había publicado hacía pocos años su libro sobre Hitchcock), pero estos no resentían el relato porque, en el curso de la narración, hacía uso de otros elementos narrativos, como el humor y el azar. Es decir, y esta es una lectura reciente tras la vuelta a La novia vestía de negro: sí es posible hacer obras perdurables o sólidas pese a pequeños errores formales, siempre y cuando no se deje de transmitir. Y eso es lo que consigue Truffaut con este estupendo personaje interpretado por Moreau. En Prime Video.

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Dato:

La novia vestía de negro inspiró a Quentin Tarantino para perfilar a Beatrix Kiddo (Uma Thurman) en Kill Bill.