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'Entrega al límite': fecha de estreno y todo lo que debes saber sobre la película de acción donde cada segundo cuenta

'Entrega al límite' llega a los cines con una historia de acción y suspenso protagonizada por Alan Ritchson, Owen Wilson y Rodrigo Santoro. La película sigue una misión médica que se convierte en una peligrosa carrera contra el tiempo.

Owen Wilson protagoniza 'Entrega al límite'. Foto: Difusión
Owen Wilson protagoniza 'Entrega al límite'. Foto: Difusión
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'Entrega al límite' presenta una historia en la que una misión médica se transforma en una lucha por sobrevivir. Dirigida por Scott Waugh, la película sigue a un exsoldado que debe transportar un tratamiento capaz de salvar la vida de un niño, mientras enfrenta a un grupo criminal dispuesto a impedir que complete su objetivo.

El reparto reúne a Alan Ritchson, Owen Wilson y Rodrigo Santoro, junto a Leila George y Adriana Barraza. Con persecuciones, enfrentamientos y amenazas constantes, esta producción de acción y suspenso plantea un desafío en el que cada minuto resulta decisivo para cumplir la misión y evitar un desenlace fatal.

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¿Cuándo se estrena 'Entrega al límite'?

El estreno de 'Entrega al límite' está previsto para el 15 de octubre, fecha en la que la película llega a los cines.

La producción, dirigida por Scott Waugh, apuesta por una historia de ritmo intenso que combina acción, peligro y una misión médica cuyo éxito depende de llegar a tiempo.

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Sinopsis de la película 'Entrega al límite'

La historia de 'Entrega al límite' sigue a un exsoldado que acepta una misión de transporte médico. Su objetivo es entregar un tratamiento que podría salvar la vida de un niño, pero el encargo toma un giro peligroso cuando una organización criminal pone la carga en la mira y comienza una persecución que amenaza con frustrar sus planes.

A medida que avanza el recorrido, el protagonista debe enfrentarse a enemigos, obstáculos y traiciones que complican su llegada al destino. Lo que parecía una tarea con un propósito médico se convierte en una carrera contrarreloj, en la que cumplir con la entrega resulta tan importante como mantenerse con vida.

La película combina persecuciones y enfrentamientos en un escenario marcado por la urgencia. Bajo la dirección de Scott Waugh, la trama mantiene el foco en la misión del protagonista y en las consecuencias que podría tener un retraso. La vida del niño depende de que el tratamiento llegue a tiempo, mientras sus perseguidores intentan impedirlo.

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