Avengers Endgame: misteriosa cuenta de Twitter filtró la película en 2018 y nadie se percató [FOTOS]

No sorprendió la avalancha de spoilers que invadieron a los fanáticos de Marvel previo al estreno de Avengers Endgame. Pero en esta película en especial, tanto la franquicia como Disney han hecho un sobreesfuerzo para que no salga a la luz el argumento germinal o el final de la película.

Entre las medidas que Marvel dispuso para evitar filtraciones y lograr sorprender a los fans de Avengers Endgame estaban grabar varios finales diferentes, ocultar diálogos de los actores, darles el guion a último momento y hasta viralizar campañas en redes sociales.

In Ragnarok Thor lost a lot of things but what he loses in Avengers 4 is unexpected. He loses his figure, expect him to look a bit like his old friend Volstagg. #Marvel #Avengers4 trailer #Avengers4 #Thor #Spoilers — Roger Wardell (@RogerWardell) December 4, 2018

Pero casi nadie tenía conocimiento que en diciembre del 2018 una misteriosa cuenta de Twitter reveló algunas señales y puntos relevantes de Avengers Endgame. ‘Roger Wardell' es el nombre de la cuenta que revela cosas como el estado físico de Thor en la película, la aparición de Jarvis, la escena de Capitán América en el ascensor, el final de Thanos y hasta la última manifestación –cameo- de Stan Lee.

Pero la cuenta de Twitter no solo ha develado detalles de Avengers Endgame, pues también ha filtrado datos importantes acerca de próximas películas de Marvel, que podrían ser verídicas teniendo en cuenta que dio en el clavo con la última película.

Avengers 4 will feature the very FIRST character switching from TV to film, and that man is none other than James D'Arcy's Edwin Jarvis. #agentcarter #marvelleaks #marvelspoilers #avengers4 #mcu — Roger Wardell (@RogerWardell) December 5, 2018

In Avengers 4 Thanos meets his end when Thor finally takes his advice from the previous film. No going forward with this character.#avengers4 #thanos #thor #mcu #marvelspoilers #marvelleaks — Roger Wardell (@RogerWardell) December 5, 2018

Brock Rumlow and Jack Rollins return in Avengers 4 in a recreation style scene of the famous elevator scene in Winter Soldier but there's a MAJOR difference in this one.#mcu #avengers4 #crossbones #wintersoldier #marvelleaks #marvelspoilere #hydra — Roger Wardell (@RogerWardell) December 5, 2018

Y es que Disney planea realizar versiones de propiedades de Marvel como Power Pack, Ms. Marvel como serie televisiva y hasta una trilogía de Black Knight. Con el final de la tercera fase del UCM, el futuro de la franquicia abre un abanico de posibilidades. A pesar de que algunas franquicias ya se han anunciado o ya están definidas, como es el caso de Los Etenernos, los apuntes de la cuenta de Twitter dejan con la duda a más de uno.

Es válido recalcar que Avengers Endgame recaudó más 1200 millones de dólares a nivel mundial luego de su estreno. Hasta la fecha, la cinta de Marvel tiene la mayor cifra de dinero recaudada en lo que a películas concierne, superando a varios clásicos del séptimo arte.