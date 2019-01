Venom: Se anuncia secuela, pero cambio en el proyecto divide a fans [VIDEO]

Una de las cintas que se llevó la atención del público el año pasado fue Venom, película de Sony Pictures que nos presentó al simbionte en la pantalla grande.

Con una jugosa taquilla de más de 800 millones de dólares en el mundo, los responsables del largometraje anunciaron la segunda parte de Venom para el gusto de los fans.

De acuerdo a la información proporcionada por Variety, Sony Pictures ya estaría desarrollando la segunda entrega de la cinta con Kelly Marcel, una de las guionistas de la primera parte. Pero lo que todos quieren saber es si Tom Hardy, Eddie Brock en la cinta, continuará siendo el protagonista.

Todo cabe indicar que sí, el actor ya habría aceptado ser parte de la cinta junto a Michelle Williams quien repetirá su papel de Anne Weiyin. Además, Woody Harrelson, que hizo una breve aparición, dará vida al simbionte Carnage, cuyo huésped Clatus Kasady ya apareció en la escena post créditos del primer filme.

Pero al parecer no todas serías buenas noticias, Variety indicó que el único integrante del equipo original que no continuaría en el proyecto sería el director Rubén Fleischer, quien no podrá participar de la cinta por su ingreso a Zombieland 2. Por el momento Sony no ha anunciado ningún nombre como sustituto. Fans comentan en redes si el cambio de cineasta podría afectar la buena ejecución de la historia o no.

A pesar de tener críticas dividas, su buena aceptación en taquilla ha hecho que Venom puede obtener una secuela con la gran parte de su elenco completo. Sony anunció que en octubre de 2020 estrenará una película sin título del Universo Spider-Man, que podría encajar perfectamente con los planes de producción de Venom 2.