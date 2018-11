Toy Story 4: Keanu Reeves se une al elenco con misterioso personaje [ VIDEO]

Fanáticos de Toy Story están emocionados con las nuevas noticias en torno a la cuarta cinta de la saga. Esta vez quien está siendo vinculado con el largometraje es el actor Keanu Reeves, de quien se dice se ha unido al elenco liderado por Tom Hanks y Tim Allen.

Hasta ahora los dos adelantos que se han lanzado de la película han revelado a tres nuevos personajes: Forky, Bunny y Ducky. Pero esto no sería todo, en una reciente entrevista, Tim Allen, quien pone voz a Buzz Lightyear, habló sobre la incursión de Keanu Reeves en la cinta y sobre el personaje que interpretaría.

La participación de Reeves en la película era todo un secreto, por lo menos hasta que Tim Allen habló sobre el trabajo del actor en lo nuevo de Pixar.

“Los nuevos muchachos están ahí. Keanu Reeves tiene una gran parte en esto”, dijo Allen en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Una historia sobre la película: incluso siendo el tipo divertido y gentil que es. Se parece demasiado a Buzz Lightyear, y su personaje tiene un poco de eso”, exclamó.

¿Quién será Keanu Reeves en Toy Story 4? Esto todavía es un misterio, pero no pocos piensan que podría ser el hijo de Buzz. Si en entregas anteriores descubrimos que Zorg es su padre, no sería raro ver a otro pariente del astronauta espacial. Habrá que esperar nuevos adelantos de la cinta para conocer un poco más del rol que tendrá el actor de películas como John Wick, The Matrix y Drácula.