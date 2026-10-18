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Los lobos gigantes modificados genéticamente pasaron un chequeo médico por sus 2 años: “Ahora podemos ver que son de tamaño natural. Tuvimos éxito”

Colossal Biosciences introdujo a estos animales en 2025. Los dos lobos machos ya tienen dos años y su hermana menor, Khaleesi, tiene un año y medio.

Los lobos de Colossal Bioscience se encuentran sanos, completamente desarrollados, según la empresa. Foto: Colossal Bioscience
Los lobos de Colossal Bioscience se encuentran sanos, completamente desarrollados, según la empresa. Foto: Colossal Bioscience
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Romulus, Remus y Khaleesi, los tres lobos modificados genéticamente por Colossal Biosciences, cumplieron dos años y superaron sus revisiones veterinarias. Los resultados indican que están saludables y que los dos machos alcanzaron el tamaño previsto a partir de los registros fósiles de esta especie extinta hace más de 10.000 años.

El informe médico de octubre detalla el estado de salud de los animales, sus medidas y los hallazgos de los exámenes realizados durante sus primeros dos años de vida, según recoge la revista People. Aunque la empresa destaca los resultados como un éxito, los ejemplares fueron creados mediante modificaciones del ADN de lobos grises para reproducir características de los antiguos lobos gigantes.

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Los lobos gigantes alcanzaron el tamaño esperado

Romulus y Remus, que cumplieron dos años el 1 de octubre, pesan 61 y 60,25 kilogramos, respectivamente. Ambos presentan una condición corporal ideal y sus placas de crecimiento se han cerrado, lo que indica que alcanzaron su tamaño adulto. Según People, sus dimensiones coinciden con las estimaciones de un estudio de 2006 sobre fósiles encontrados en Rancho La Brea, en Los Ángeles.

Remus, el lobo huargo, caminaba por un claro cubierto de hierba con la lengua fuera. Foto: Colossal Biosciences

Remus, el lobo huargo, caminaba por un claro cubierto de hierba con la lengua fuera. Foto: Colossal Biosciences

Beth Shapiro, directora científica de Colossal Biosciences, explicó que el equipo buscaba reproducir rasgos físicos específicos de los lobos gigantes del pasado.

"Hicimos estas modificaciones para que fueran más grandes y musculosos, y para que tuvieran el pelaje blanco que tenían los lobos gigantes en el pasado", dijo Beth Shapiro, directora científica de Colossal Biosciences. "Y ahora podemos ver que son de tamaño natural, que funcionó. Tuvimos éxito".

Khaleesi, la hermana menor, tiene 20 meses y pesa 46,35 kilogramos. Mide 94 centímetros hasta los hombros y 201 centímetros desde el hocico hasta la cola. Todavía está creciendo, aunque Matt James, responsable de animales de la compañía, estima que será aproximadamente un 20% más pequeña que sus hermanos, una diferencia habitual entre hembras y machos.

"Lo que hemos descubierto ahora, después de dos años de exámenes anuales, dos veces hemos anestesiado a los tres animales, les hemos realizado todas las pruebas imaginables", dice James, "y lo que estamos viendo es que tenemos los lobos gigantes más felices, sanos y entusiasmados que jamás podríamos haber deseado".

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¿Qué revelaron los exámenes médicos?

Los tres animales fueron sometidos a pruebas de sangre, tomografías y otros estudios veterinarios. De acuerdo con el informe, no presentan masas, cálculos ni enfermedades estructurales. Sus caderas, columnas vertebrales y dientes también se encuentran en condiciones normales.

Primer plano de Khaleesi, la loba huargo, con la lengua fuera. Foto: Colossal Biosciences

Primer plano de Khaleesi, la loba huargo, con la lengua fuera. Foto: Colossal Biosciences

La única enfermedad registrada durante sus primeros dos años fue un caso de coccidiosis intestinal cuando eran jóvenes. El problema recibió tratamiento y quedó resuelto. Sin embargo, los veterinarios continuarán vigilando una característica de sus riñones: un espacio ligeramente más ancho de lo esperado, que probablemente heredaron del lobo gris utilizado como donante genético.

Khaleesi también fue esterilizada recientemente para examinar su aparato reproductor. El informe indica que recibió la anestesia mediante una inyección a través de la cerca de su recinto, mientras la acariciaban, sin necesidad de sujetarla. Horas después de la intervención, ya estaba comiendo.

Aunque los tres animales tienen cromosomas XY, Khaleesi se desarrolló como hembra porque el gen asociado con el desarrollo sexual masculino no se activó. Shapiro aseguró que está sana y que existen antecedentes de casos similares en perros clonados y criados naturalmente, así como en un lobo gris salvaje de Alaska.

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La manada permanecerá bajo cuidado humano

Romulus, Remus y Khaleesi viven juntos en una reserva donde cazan conejos y persiguen ciervos. No serán liberados en la naturaleza. Como comparten la misma línea genética, Colossal tampoco planea reproducirlos entre sí.

James explicó que la empresa busca incorporar animales de otras líneas de lobos para ampliar la diversidad genética y permitir que las generaciones futuras se reproduzcan de forma natural.

La compañía espera utilizar los conocimientos adquiridos con esta manada en otros proyectos. Entre ellos figura el desarrollo de un quol, un pequeño marsupial australiano, con un cambio en su ADN que le permita resistir la toxina de los sapos de caña invasores.

"Esta es una forma en que la edición genética puede usarse para acelerar ese proceso evolutivo", dice Shapiro. "El cambio en el hábitat es más rápido de lo que la selección natural, la evolución, puede seguir".

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