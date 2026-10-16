Científicos descubren una nueva especie de flor albiceleste en los andes peruanos y la nombraron en honor a Lionel Messi

Una flor de tonos celestes y blancos crece entre las laderas rocosas de los Andes de Perú y ahora lleva el nombre de Lionel Messi. Se trata de Salvia messii, una nueva especie de arbusto aromático cuya apariencia recuerda a los colores de la camiseta de la selección argentina. Aunque sus poblaciones se conocían desde 2009, recién ahora los investigadores reunieron suficiente material para describirla formalmente.

El equipo científico también advirtió que la planta se encuentra en peligro de extinción. Su distribución está limitada a seis localidades de los departamentos de Lima e Ica, donde los incendios recurrentes, la construcción de carreteras y las sequías amenazan el entorno en el que crece.

¿Cómo es la flor peruana que lleva el nombre de Messi?

La descripción de Salvia messii estuvo a cargo de los botánicos Paúl Gonzáles, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Rolando Uría, investigador independiente de Argentina; y Jean Capcha-Ramos de Perú. Los resultados se publicaron en la revista científica Phytotaxa.

Salvia messii fue nombrada como un tributo al deportista y por la semejanza de las flores con los colores patrios argentinos. Foto: Paúl Gonzáles

La planta pertenece a la familia de las lamiáceas, a la que también corresponden la albahaca, la menta y el romero. Puede alcanzar un metro y medio de altura y crece en laderas rocosas con vegetación dispersa, donde comparte espacio con cactus y arbustos perennes.

Sus flores presentan un tubo blanco y un labio superior de color celeste claro, mientras que sus brácteas tienen tonos fucsias. La combinación de colores inspiró el nombre elegido por los investigadores en homenaje al futbolista argentino.

Para reconocer formalmente la especie, los científicos realizaron exploraciones de campo entre 2023 y 2025, durante las cuales recolectaron ejemplares a una altitud de entre 2.000 y 2.400 metros. También examinaron más de diez flores maduras mediante microscopía y compararon las muestras con colecciones de herbarios nacionales e internacionales.

La Salvia messii fue calificada en categoría En Peligro de extinción. Foto: Paúl Gonzáles

"La investigación científica es una construcción humana, por lo que un naturalista o un científico no trabaja aislado de los valores y pasiones que transmiten personalidades como el futbolista Leo Messi. Esto explica que especialistas de tan diferentes grupos de seres vivos y de diferentes regiones converjan en un homenaje que perpetúa su nombre", dijo Claudio Bertonatti, investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides.

Otras especies también llevan el nombre de Lionel Messi

El homenaje científico al capitán argentino no se limita a esta planta. Bertonatti recordó que especialistas de distintas disciplinas también han nombrado otras especies en honor al deportista. Entre ellas figuran el hongo Cercopemyces messii, hallado en el Parque Nacional Baritú, en Salta; la araña patagónica Acanthogonatus messii; la lagartija de la Puna Liolaemus messii; el cóndor prehistórico Vultur messii y el braquiópodo prehistórico Discinisca messii.

"Ojalá que los hallazgos de estas especies de animales y vegetales despierten nobles vocaciones en los jóvenes para que, como Messi, puedan desarrollarse a fuerza de perseverancia, humildad, disciplina, sencillez, compañerismo, amor por su tierra, empatía y liderazgo positivo", resaltó Bertonatti.

El investigador destacó, además, la importancia de proteger los ecosistemas que permanecen fuera de las áreas naturales protegidas. En el caso de Salvia messii, los científicos propusieron conservar muestras de sus semillas en bancos de germoplasma, una medida que permitiría resguardar la especie frente a las amenazas que afectan su hábitat.