Juicio de Diddy Combs revela las imágenes que demuestran la agresión que sufrió Cassandra Ventura

Durante la audiencia de hoy lunes 19 de mayo en el juicio contra Sean "Diddy" Combs, se revelaron imágenes inéditas sobre las agresiones que habría sufrido Cassandra Ventura durante la tormentosa relación con el cantante.

Kerry Morgan, de 39 años y, ex mejor amiga de "Cassie" Ventura, también testificó en contra de Combs por haberla agredido en el 2018, según él para "descubrir" con quien lo engañaba. Su nombre surgió varias veces durante las declaraciones de Ventura la semana pasada.

Ventura y Morgan se conocieron en sesiones de modelaje cuando eran adolescentes

Cassandra Ventura conoció a Kerry Morgan cuando ambas asistían a sesiones de modelaje durante su adolescencia. Su amistad se volvió inquebrantable hasta el 2018, cuando Combs golpeó a Morgan para "obligarla" a revelar con quién lo estaba engañando "Cassie". Durante la audiencia, la ex mejor amiga identificó a "Sean Combs" por su suéter amarillo.

Morgan le contó al jurado que vio dos veces a Sean "Diddy" Combs agredir a Ventura, la primera vez lo vio "empujarla" y golpearla en la mansión del productor en Los Ángeles. Tras ellos, ambas mujeres buscaron refugio en casa de un vecino por 30 minutos.

El otro ataque sucedió en el 2013, cuando se encontraban en Jamaica, el magnate de la música se enfureció cuando "Cassie" se demoró demasiado tiempo en el baño. "Dos minutos después, escuché gritos", recordó con temor. La mujer declaró que vio a Combs arrastrar a Ventura 10 pies en suelo. Cuando regresó: "Lo vi empujarla al suelo y ella se golpeó la cabeza contra un ladrillo", relató Morgan. "No se movió" y estaba recostada en una "posición fetal", pensó que estaba inconsciente. Tras lo sucedido, ambas mujeres huyeron y se escondieron en un zanja.

Kerry Morgan y "Cassie" Ventura se conocieron durante la adolescencia en sesiones de modelaje.

Amigas se separaron luego de que Combs agrediera a Morgan

Sean "Diddy" Combs golpeó a Morgan, quien era entonces mejor amiga de Ventura, para descubrir con quién lo engañaba, según su testimonio. Kerry Morgan sostuvo que en el 2018, Combs llegó al apartamento de Ventura en Hollywood Hills y la atacó "por detrás".

"Combs me estranguló", testificó Morgan. "Cuando me levanté, me lanzó una percha a la cabeza como un búmeran". Después de lo sucedido, Morgan acudió a urgencias y le informaron que había sufrido una conmoción cerebral a causa del golpe.

Tras la agresión, Morgan contrató un abogado y planeó demandar al cantante, pero no terminó el proceso de la demanda civil porque Combs le pagó US$30.000. Luego, Morgan se reunió en una pizzería de Hollywood con Ventura, en la que la acusó de "exagerar". Su mejor amiga la hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, y esa fue la última vez que hablaron, terminando con una amistad de 17 años.

Revelan imágenes impactantes de las agresiones que sufrió Ventura a mano de Combs

Este lunes se dieron a conocer al público nuevas fotografías impactantes que muestran las lamentables agresiones que sufrió Cassandra Ventura a manos de su agresor, Sean "Diddy" Combs.

En las audiencias de la semana pasada se mostraron al jurado ocho imágenes de la cantante R&B, en las que se les observa hematomas en el muslo y la espalda, así como un corte ensangrentado en la ceja y labios hinchados.

Ventura tenía un corte sangrante en la ceja.

Las fotografías son parte de un creciente conjunto de material destinado a demostrar patrones de presunto abuso y control en el caso.

Fotografías reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos son pruebas contundentes para la investigación sobre tráfico sexual de Combs.

Ventura se tomó este selfie durante un viaje en Uber después de salir del Hotel Inter Continental. Usaba lentes negros para cubrir su ojo morado y sus labios hinchados por un golpe.

