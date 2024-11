Hollywood reacciona contra Trump

“Estados Unidos fue construido sobre puritanos, fanáticos religiosos y criminales”, dijo Demi Moore durante su visita a París para estrenar La sustancia. Los temas que aborda la película los relacionó con las elecciones. “Es algo que estamos viendo en el proceso electoral”.

La actriz llegó a Francia también para ser homenajeada en la Cinemateca Francesa. Su personaje —por el cual sería nominada al Óscar— le permitió salir de su “zona de confort” para abordar la violencia. Ese proceso lo definió como “aterrador” y riesgoso. “La sexualidad siempre ha sido un tema tabú. Y en Estados Unidos hay mucho miedo al cuerpo. Es algo que nunca he entendido. Sin duda, he tratado de combatir esto en algunas de las películas en las que he trabajado”.

Demi Moore en el Festival de Cine de Cannes

Demi Moore no ha sido la única en Hollywood que ha reaccionado sobre el proceso electoral. Antes de la victoria de Donald Trump, estrellas como Lady Gaga apoyaron durante meses a Kamala Harris. La cantante ofreció un concierto y cantó ‘The Edge of Glory’ y ‘God Bless America’ para los 30.000 reunidos al lado de la llamada escalera Rocky del Museo de Arte de Filadelfia. “Hoy llevo en mi corazón a todas las mujeres fuertes y tenaces que me hicieron quien soy. He emitido mi voto por alguien que será presidente para todos los estadounidenses”.

Al conocerse los resultados de las elecciones en Estados Unidos, la ganadora del Óscar Jamie Lee Curtis dedicó un extenso post para pedirles “luchar” a sus compatriotas. “Significa un regreso seguro a un tiempo más restrictivo. Muchos temen que sus derechos sean negados. Muchos grupos minoritarios y jóvenes tendrán miedo. A muchas mujeres les resultará difícil obtener la atención de salud reproductiva que necesitan y merecen. Habrá quienes te ayudarán. Yo incluida. Pero lo que realmente significa es que nos despertamos y peleamos. Luchar por las mujeres y nuestros hijos y luchar contra la tiranía, día a día. Una pelea a la vez. Una protesta a la vez”.

Por su lado, Stephen King dijo: “Hay un cartel que se puede ver en tiendas que venden artículos hermosos pero frágiles. Hermoso a la mirada, pero una vez que lo rompemos, entonces se vende. Se puede decir lo mismo de la democracia”.

La mayoría de las celebridades apoyaron a la candidata demócrata, pero 50 Cent se mantuvo al margen y contó que rechazó los tres millones de dólares que le ofrecieron para presentarse en el Madison Square Garden en el evento de Trump.



“Es una guerra contra las mujeres”

Mientras Viola Davis agradecía a Kamala Harris por su valentía; Christina Applegate se dirigía a sus seguidores: “Por favor, deja de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres o de los derechos de las personas con discapacidad. Además, después de hoy, cerraré esta cuenta de fan porque esto es enfermizo”, escribió la actriz ovacionada en los Emmy y que lucha contra la esclerosis múltiple. “Pido disculpas. Todavía estoy tambaleándome y sollozando”.

La cantautora Billie Eilish definió la victoria de Trump como “una guerra contra las mujeres”.