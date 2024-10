Robert de Niro: "Me encantaría debatir con Donald Trump. Me lo comería vivo"

El actor Robert De Niro ha admitido estar preocupado, “como todo el mundo”, por cómo se ha ido desarrollando la campaña hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos. “Es terrible. Si por un casual, Trump vuelve a ser presidente, hará todo lo que prometió, todo aquello. Va a permitir que sus equipos tomen el control de todo. Va a autorizarlos a ir a por la gente que hayan localizado. La gente que le rodea dirá: ‘Mira, este ha hecho esto, deberíamos detenerle’, y él contestará: ‘Sí, adelante’”.

En entrevista a Élise Lucet, para el programa de televisión francés ‘Envoyé Spécial’ , el histrión no se arrepiente de los exabruptos contra Donald Trump, al que ha calificado de “canalla” y de ser la “encarnación del mal”. “Es duro porque es verdad. No me gusta decir que alguien es malo, siempre hay una explicación, siempre hay razones. En cuanto a Trump, creo sinceramente que es malo”.



Además, señala estar dispuesto a decirle cara a cara lo que piensa, tras varios intercambios a través de diferentes medios en los últimos años: “Me encantaría debatir con él. Me lo comería vivo, lo destrozaría. Lo único que sabe hacer es insultar. No sabe hacer otra cosa, no tiene nada que decir. No quiere debatir, tiene miedo a parecer un idiota. Es sin duda lo que yo llamo un bastardo”. “Cuando se convirtió en presidente, me dije: ‘Démosle el beneficio de la duda. Y no fue así. Ahora está peor que nunca. Es como si intentara ser el mejor en ser lo peor”, agregó.

¿Cuándo se emitirá la entrevista?

La entrevista con el legendario actor americano podrá verse íntegramente el martes 5 de noviembre, en una edición especial del programa de televisión francés Envoyé Spécial dedicada a las elecciones estadounidenses. Así lo resume la presentadora: "Una cita con Robert De Niro en Nueva York: ¡todo un sueño! Una hora de charla política a pocos días de las elecciones presidenciales americanas. Frente a mí hay un hombre comprometido, convencido y que asesta sus golpes contra Donald Trump", resumió el periodista.

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán precisamente el martes 5 de noviembre de 2024.