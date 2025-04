Kanye West sorprende con fuerte confesión en lanzamiento de nuevo tema: habría tenido una relación incestuosa cuando era niño

Kanye West volvió a generar controversia tras realizar una impactante revelación en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Al presentar un avance de su nuevo tema 'cousins', el cantante compartió que, durante su infancia, tuvo una relación incestuosa con su primo.

"La canción se llama COUSINS y habla sobre mi primo, quien está en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua por asesinar a una mujer embarazada, algunos años después de que le dijera que ya no íbamos a ver revistas pornográficas juntos", escribió el artista en su publicación, la cual incluía un fragmento del videoclip.

Kanye West revela detalles de presunta relación incestuosa con su primo

En un mensaje lleno de detalles explícitos y confesiones íntimas, el conocido rapero explicó que descubrió revistas para adultos en el armario de su madre, Donda West, quien recientemente describió como lesbiana,, y que, a partir de ese hallazgo, él y su primo empezaron a imitar lo que veían en las imágenes.

"Quizás, por mi egocentrismo, sentí que fue mi culpa mostrarle esas revistas cuando tenía seis años... y luego reprodujimos lo que veíamos. Mi padre tenía revistas Playboy, pero las que encontré en la parte superior del armario de mi mamá eran distintas", reflexionó.

El polémico tweet del rapero Kanye West. Foto: X

Kanye West confiesa haber tenido intimidad con su primo

Kanye West, rapero de 47 años, terminó su mensaje en X con una declaración que suscitó varias reacciones en las redes sociales: “Mi nombre es Ye y tuve relaciones con mi primo hasta los 14 años. Tweet enviado.”

La canción de Kanye, 'Cousins', también hace alusión a esos episodios, con versos como: “Pasando tiempo con mi primo leyendo revistas para adultos / Vimos a unos hombres besarse y no sabíamos qué significaba eso / Así que comenzamos a imitar todo lo que habíamos visto.”

Cabe señalar que el rapero no mencionó el nombre de su primo en el tweet. En una entrevista con Jimmy Kimmel en el año 2018, comentó: "Mi primo está en prisión por asesinato y lo quiero. Cometió un error, pero aún lo quiero", sostuvo.

'Cousins', la última y polémica canción lanzada por Kanye West

El videoclip de la canción 'Cousins', igualmente polémico, muestra imágenes caseras, escenas de violencia armada, contenido sexual, una cruz en llamas y un cartel con un mensaje homofóbico.

Además, Kanye West también aborda en la letra el haberle pedido a su primo que mantuviera en secreto lo sucedido, y reflexiona sobre los estigmas relacionados con su identidad sexual.

"La gente me dice que lo guarde para siempre: 'La verdad te liberará algún día'. No creo que entiendan que no me atraen los hombres", canta el rapero en una parte del tema. En tanto, polémico tuit ya ha sido visto por más de 4 millones de personas hasta el momento.