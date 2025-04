Acusan a Blake Lively de manipular a Justin Baldoni en pleno rodaje de 'It Ends With Us', según miembro del equipo

La película It Ends With Us ha estado en el ojo del la tormenta debido a una serie de tensiones entre sus protagonistas: Blake Lively y Justin Baldoni. Un miembro del equipo de producción, Talia Spencer, ha hablado abiertamente sobre su experiencia durante el rodaje, asegurando que Lively intentó aprovecharse de la bondad de Baldoni.

Spencer no solo defendió al actor, sino que también criticó fuertemente a la actriz, acusándola de luchar por el control de la película, lo que dejó una huella negativa en el proceso creativo de la producción.Las declaraciones de Spencer, hechas durante una entrevista en 60 Minutes Australia, han aumentado la controversia en torno al proyecto, que ya estaba marcado por una serie de demandas legales entre los dos actores.

Tensión en el set de It Ends With Us

El equipo de It Ends With Us parecía estar lejos de la armonía durante el rodaje. Según Talia Spencer, quien trabajó como artista del storyboard en la película, Blake Lively no estuvo a la altura de las expectativas de los demás miembros del equipo, particularmente en lo que respecta a su relación con Justin Baldoni.

Spencer fue tajante al afirmar que Lively confundió la amabilidad de Baldoni con debilidad, aprovechándose de él en varias ocasiones durante el rodaje. “Blake luchó por el control de la película”, comentó Spencer, agregando que la versión final de la película distaba mucho de la visión original de Baldoni.

Esta disputa por el control de la producción ha sido un tema recurrente en las entrevistas posteriores, y varios de los miembros del equipo han afirmado que la interferencia de Lively complicó el trabajo de Baldoni como director. La película, que busca sensibilizar sobre la violencia doméstica, se convirtió en un campo de batalla, donde la versión final no fue precisamente el producto que se tenía en mente en un principio.

Demandas y acusaciones: ¿cómo afecta a la película?

La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni ha escalado al ámbito legal, lo que ha puesto aún más en evidencia las tensiones detrás de las cámaras. En diciembre de 2024, Blake Lively presentó una demanda por agresión sexual contra Baldoni, lo que resultó en una respuesta inmediata por parte del actor y director. Baldoni no tardó en presentar su propia demanda por difamación, pidiendo una compensación de 400 millones de dólares por los daños y perjuicios que, según él, Lively y su equipo causaron a su reputación.

La batalla legal ha afectado la imagen pública de ambos actores, pero también ha dejado dudas sobre el futuro de It Ends With Us. La película, que se basa en la famosa novela de Colleen Hoover, aborda temas complejos como la violencia doméstica y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, las disputas legales y las acusaciones han opacado en gran medida el mensaje de la película.