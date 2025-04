Rubby Pérez es hallado con vida tras caída de techo en discoteca de República Dominicana: hija asegura que "lo encontraron cantando"

Durante la madrugada del 8 de abril, la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, fue escenario de una tragedia. Durante la presentación del cantante Rubby Pérez, el techo del establecimiento se desplomó sobre los asistentes y músicos. El colapso causó al menos 27 muertes y más de 100 heridos. La situación estremeció tanto a la comunidad artística como a los habitantes de la ciudad.

El colapso ocurrió cerca de la 1.15 a. m. y fue captado en videos que rápidamente se viralizaron por redes sociales. En medio del caos, Rubby Pérez, junto con su orquesta, quedó atrapado, pero el intérprete de "El Baile del Perrito" fue encontrado vivo mientras cantaba para alertar a los rescatistas.

El hallazgo milagroso de Rubby Pérez tras tragedia en Santo Domingo

Rubby Pérez fue hallado con vida entre los escombros, lo que sorprendió a todos los presentes. Su hija Zulinka Pérez explicó que su padre logró hacerse escuchar cantando mientras estaba atrapado, lo que permitió a los rescatistas localizarlo rápidamente.

En declaraciones a los medios, Zulinka confirmó que su padre estaba consciente de la situación y, al estar atrapado, intentó llamar la atención cantando. "Lo encontraron cantando, porque se puso a cantar para que lo escucharan", relató la hija visiblemente conmovida. Además, agregó que el artista está herido y ya fue canalizado por los equipos de emergencia.

La hija del merenguero también compartió una desgarradora anécdota, revelando cómo su padre siempre le había expresado un deseo en caso de una tragedia. "Él siempre me decía: ‘Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos, tápame’", dijo. Tras ser rescatado, un primo de Rubby lo cubrió con una manta, cumpliendo su deseo.

Autoridades investigan colapso en Jet Set que dejó muertos y heridos

A medida que las noticias se iban conociendo, las autoridades confirmaron que al menos 27 personas habían perdido la vida en el incidente, mientras que más de 100 personas fueron rescatadas con vida. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó que los equipos de rescate habían trabajado de forma incansable para sacar a los sobrevivientes de los escombros. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde se les brindó atención médica urgente. La comunidad de Santo Domingo, especialmente los seguidores de la música de Rubby Pérez, se encontraba devastada por lo ocurrido.

La investigación sobre las causas del colapso en la discoteca Jet Set, uno de los locales más importantes de la vida nocturna de Santo Domingo, continúa, y se espera que en los próximos días se den más detalles sobre lo sucedido.