Alcaraz renuncia al Masters de Madrid para salvar su temporada sobre tierra

El español Carlos Alcaraz (N.3 del mundo) confirmó este jueves un secreto a voces: no disputará por lesión el Masters 1000 de Madrid debido a unas dolencias en el aductor derecho que padece desde la final perdida el pasado domingo en Barcelona ante Holger Rune.

El español, vigente campeón de Roland Garros, optó por no forzar una situación que podría impedirle estar torneo de Roma o incluso evitarle una buena preparación para Roland Garros, segundo Grand Slam del año, y lastrar su temporada sobre tierra batida.

"Hay que escuchar al cuerpo, aunque Madrid sea un torneo muy ilusionante y que juego con mucha ilusión. No han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí y hemos tomado la decisión de no tomar riesgos. Si jugaba, iba a estar jodido más tiempo de la cuenta", confirmó en conferencia de prensa Alcaraz desde la Caja Mágica.

"Como todos sospechabais por no poder entrenar estos días, en la final de Barcelona todos visteis que entró el fisio para tratarme el aductor y psoas derecho, pero también noté otra cosa en el isquio izquierdo, no pensé que era serio", explicó.

"Estuve esperando y valorando con los médicos a ver si podía llegar a jugar en buenas condiciones a Madrid, he hecho todo lo que estaba en mi mano para que así sea, pero la cosa no mejoró mucho con los días", prosiguió Alcaraz, dos veces campeón del torneo madrileño (2022, 2023).

- Con la mirada en Roma y París -

El murciano, que no entrenó ningún día desde que aterrizó el lunes en la capital española por molestias en el psoas y se limitó a cumplir compromisos comerciales, adujo que "si jugaba iba a empeorar seguramente": "Ha sido una decisión difícil, pero creo que es la correcta. Intentaré descansar para estar pronto de vuelta".

Alcaraz, que ganó en Montecarlo hace dos semanas y venía de jugar 10 partidos en 12 días, dejó abierta su presencia en el Masters 1000 de Roma, que se disputará justo después de Madrid, antes de la segunda gran cita del año, Roland Garros (25 de mayo al 8 de junio).

"El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado esta semana, y a partir de ahí valoraremos cómo van a ser las próximas semanas y cómo está mi cuerpo", señaló el tenista de El Palmar.

"Mi plan es ir a Roma, haré todo lo que pueda para estar al cien por cien allí. A ver los próximos días, pero mi esperanza es jugar en Roma. Si no, el próximo será Roland Garros. Trataré de estar en pista lo antes posible", recalcó el jugador con semblante serio.

Alcaraz se inclinó por renunciar al torneo madrileño tras la experiencia del año pasado cuando llegó con problemas físicos. Al final, cayó eliminado en cuartos ante el ruso Andrey Rublev, lastrado por una lesión en el antebrazo.

- 'Palo muy duro' -

"Es un palo muy duro para mí, pero lo he aceptado bastante bien. Al final, las cosas pasan por algo. Siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Es lo que hay que pensar. Me jode no poder jugar en Madrid, delante de mis amigos y familia, pero habrá otros momentos. Volveré más fuerte", remarcó.

Además, recalcó que mantiene la confianza alta. "Las dos últimas semanas han sido buenas para mí. Mentalmente, tengo la fuerza para jugar un buen tenis de nuevo. Si no juego antes de Roland Garros no me importa, tengo la confianza y sé cuál es mi nivel", dijo.

El español llegó el lunes con su equipo a la capital española, donde fue sometido a una resonancia para saber el alcance de sus problemas físicos. Desde entonces, su optimismo decayó conforme pasaban los días.

Alcaraz, segundo cabeza de serie en el cuadro madrileño, tenía previsto debutar el sábado ante el ganador del choque de primera ronda entre el japonés Yoshihito Nishioka y el belga Zizou Bergs.

rsc/iga