Trump busca un "acuerdo justo" con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este miércoles la posibilidad de un acuerdo comercial "justo" con China, sin que las negociaciones propiamente dichas hayan comenzado, según su secretario del Tesoro.

Trump declaró a periodistas que su país logrará un "acuerdo justo con China".

Preguntado sobre si ha entablado conversaciones con Pekín, el magnate republicano respondió: "todo está activo".

Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo se han disparado tras el aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de China este año, con un 145% adicional sobre muchos productos debido a prácticas que Washington considera injustas, entre otros problemas.

A su vez Pekín ha respondido con nuevas tarifas aduaneras del 125% sobre los productos estadounidenses.

Horas antes China aseguró estar abierto al diálogo con Washington.

"Si tenemos que luchar, llegaremos hasta el final, pero las puertas del diálogo siguen abiertas de par en par", declaró Guo Jiakun, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Pero Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó que las conversaciones no han comenzado.

"Creo que ambas partes están esperando para hablar con la otra", declaró en un acto al margen de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington.

También estimó que los gravámenes aplicados por ambos países deben bajar como requisito previo para cualquier negociación.

- No "sostenible" -

"No creo que ninguna de las partes considere sostenibles los niveles arancelarios actuales, así que no me sorprendería que se redujeran de forma mutua", añadió.

"Esto equivale a un embargo, y una ruptura comercial entre ambos países no beneficia a nadie", declaró Bessent.

Hizo hincapié en que "es posible una desescalada por ambas partes". No ha dado una fecha ni un plazo para las conversaciones bilaterales.

La esperanza de aliviar las presiones hicieron que los mercados financieros se recuperaran el miércoles. En Wall Street, el Dow Jones ganó 1,07%, el índice Nasdaq +2,50% y el índice S&P 500 +1,67%.

Donald Trump impuso aranceles a todos los socios comerciales de Estados Unidos a principios de abril, particularmente de Europa y Asia, lo que provocó una tormenta en los mercados mundiales.

Una semana después los redujo al 10% mínimo universal excepto para China.

También siguen vigentes los aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles.

Según el Financial Times el presidente republicano sopesa exenciones para las piezas sueltas con el fin de aliviar la presión arancelaria sobre los fabricantes estadounidenses.

El miércoles, en la ONU, el embajador chino, Fu Cong, criticó duramente a Estados Unidos.

Lo acusó de imponer tarifas aduaneras "con diversos pretextos a todos sus socios comerciales", de practicar la "intimidación" y de perturbar "gravemente" el "orden económico mundial".

Por su parte Bessent afirmó que el modelo económico de Pekín, que prioriza las exportaciones, es "insostenible" y perjudica tanto a China como al "resto del mundo".

