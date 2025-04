Los cañones de Rice y Merino dejan al Real Madrid al borde del precipicio

El vigente campeón sobre la lona. El cañón en la diestra de Declan Rice, autor de dos excelsos goles de falta, decantó la victoria del Arsenal, confirmada con otro gol 'gunner' de Mikel Merino, ante el Real Madrid (3-0), este martes en la ida de cuartos de Champions en Londres.

Los hombres de Carlo Ancelotti, que sufrieron su tercera derrota consecutiva entre todas las competiciones (Valencia en Liga y Real Sociedad en tiempo reglamentario de Copa antes de clasificarse el conjunto blanco a la final en la prórroga), deberán apelar de nuevo a la épica en el Santiago Bernabéu dentro de ocho días si quieren colarse en semifinales.

Ni el regreso del belga Thibaut Courtois bajo palos luego de haberse perdido los tres últimos partidos de su equipo por lesión, ni la presencia de David Alaba en el costado izquierdo de la zaga local pudieron evitar dos zarpazos de Rice de falta directa que llevaron al éxtasis al Emirates Stadium.

"Derrota dura no nos esperábamos esto la verdad. En la primera parte hemos estado bastante bien, ha estado bastante ordenado; después de los dos goles marcados a balón parado el equipo ha caído a nivel mental y físico, ha sido difícil acabar el partido", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

"El equipo la reacción la tiene, pero en los últimos 30 minutos ha ido muy mal. Hay que hacer todo lo posible para intentar recuperar", indicó el preparador italiano antes de reconocer que será complicado remontar y que se siente responsable del resultado del choque.

Los pupilos de Arteta habían salido con la idea clara de presionar a la altura del área madridista y mover la pelota, dejando al Real Madrid espacio para correr a la contra.

En una de ellas, Vincius (9) erró una ocasión tras recibir un balón del austriaco David Alaba en la banda y su disparo se marchó sin mucho ángulo por la izquierda.

En el minuto 31, el francés Kylian Mbappé desaprovechó la mejor ocasión del primer acto tras quedarse sólo ante David Raya, pero su disparo acabó en manos del portero español.

Antes del descanso, Courtois salvó dos envites del equipo londinense tras sendos remates de Rice, de cabeza, y del brasileño Gabriel Martinelli en el rechace.

- Guante de Rice -

Tras la pausa, Mbappé mandó el balón al lateral de la red en el único remate peligroso del cuadro blanco en la segunda parte. A partir de ahí, un magnífico Rice inclinó la victoria al Arsenal.

El centrocampista inglés se sacó primero un magistral lanzamiento que adquirió un efecto diabólico para sortear la barrera por fuera y colarse ajustado al palo corto de Courtois (58).

Si el primer gol fue de bella factura quedó en nada con la nueva muestra del guante que atesora Rice en su diestra. Un disparo teledirigido a la escuadra del belga supuso el 2-0 (70), cinco minutos antes de que el español Mikel Merino, de disparo con la zurda desde dentro del área, sentenciase el partido... y quizá la eliminatoria. Pero el Santiago Bernabéu tendrá la última palabra.

"No hemos estado bien. El Arsenal ha hecho un gran partido. No hemos encontrado nuestro juego. Hemos tenido alguna ocasión aislada. No hemos hecho posesiones largas, ni meterles en su campo", declaró Lucas Vázquez a la cadena Movistar+.

"Si hay un equipo en el mundo que le puede dar la vuelta, somos nosotros, en nuestro estadio y nuestra afición", señaló el extremo para animar a sus seguidores. "No acostumbramos a enlazar dos derrotas. Toca trabajar y confiar en nosotros. Lo vamos a dar todo por remontar", concluyó.

bur/rsc/iga/dam