"Ojalá Yamal sea tan importante para el Barça como Messi", desea Koeman

El entrenador de la selección neerlandesa, Ronald Koeman, no escatimó elogios a España y al joven Lamine Yamal este miércoles, en la víspera del duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

En calidad de exjugador y exentrenador del FC Barcelona, Koeman fue preguntado por la prensa española sobre qué siente su corazón azulgrana al ver al joven Yamal (17 años), uno de los héroes de la Eurocopa ganada por España el año pasado en Alemania.

"Uno tiene mucha suerte cuando dispone de un jugador así, que simplemente con su calidad es capaz de decidir partidos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con alguien así, Messi", dijo, en español, en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento de su Oranje.

"Son jugadores impresionantes. Ojalá algún día Yamal sea tan importante para el Barça como ha sido Messi. Ojalá esos jugadores jóvenes que tiene el Barça tengan la posibilidad de ganar muchos títulos", añadió.

- Reencuentro especial -

En su paso por el banquillo del Barcelona en la temporada 2020-2021 y principios de la siguiente pudo dirigir a varios jugadores internacionales de la selección española, especialmente a Pedri, al que hizo debutar con 17 años y al que tendrá como rival el jueves.

"Estoy muy contento de haber podido ayudar a varios jugadores, pero el mérito es siempre suyo. Desde que han tenido la oportunidad han demostrado que son grandes jugadores. Es muy bonito para mí verles jugar", apuntó.

- "No nos gusta poner el autobús" -

El resto de la intervención de Koeman fue en neerlandés, ante la inquietud de la prensa de su país por la calidad de la selección que es la vigente campeona de Europa y de la Liga de Naciones.

"La selección española tiene jugadores que son muy buenos. Como Nico (Williams) o Lamine, que crean mucho peligro, pero no podemos olvidar tampoco que nuestro estilo es tener el balón", subrayó.

"No nos gusta poner el autobús", apuntó en alusión a que la filosofía del equipo no es apostar por un esquema de defensa férrea. "Nos gustaría poder tener el balón en su campo, tener espacios. Pero sin olvidar que si pierdes el balón en el lugar equivocado puede que no tenga remedio", señaló.

- Depay apunta a titular -

Una de las novedades de Koeman en su lista fue la inclusión del atacante Memphis Depay (31 años), que no había sido llamado desde la Eurocopa del año pasado, donde Países Bajos fue semifinalista, y desde su fichaje en septiembre por el Corinthians brasileño.

Los entrenamientos del equipo desde el lunes en Zeist han convencido a Koeman, que dejó entrever que Depay será titular el jueves.

"Se le ve más en forma. Tengo curiosidad por ver si puede demostrarlo contra España. Tengo un buen presentimiento con él, ojalá se materialice", sonrió.

