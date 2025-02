El filme noruego "Dreams", de Dag Johan Haugerud, gana el Oso de Oro en Berlín

La 75ª Berlinale, la primera gran cita de la industria cinematográfica del año, recompensó este sábado con el Oso de Oro una película noruega sobre el primer amor, "Dreams", y a la actriz australiana Rose Byrne por su interpretación de una madre al límite de sus fuerzas.

Entre los premiados destacaron también dos filmes latinoamericanos: "O último azul", del brasileño Gabriel Mascaro, que se alzó con el Gran Premio del Jurado; y la cinta mexicana "El diablo fuma", de Ernesto Martínez Bucio, distinguida con el galardón a Mejor Ópera Prima.

El presidente del jurado, el director estadounidense Todd Haynes, celebró que el festival pusiera el foco en las mujeres.

"Había tantos filmes en competición con mujeres detrás y delante de la cámara, contando historias sobre vidas de mujeres y sus experiencias, que nos produjo una gran impresión", declaró.

El Oso de Oro, "Dreams", del noruego Dag Johan Haugerud, se centra en tres generaciones de mujeres. La película sigue la historia de una estudiante de 17 años que se enamora de su profesora y muestra las repercusiones que tiene esta pasión en su madre y su abuela.

Después de "Sex" y "Love", "Dreams" es la tercera parte de una trilogía que transcurre en Oslo. Las dos primeras cintas fueron presentadas en Berlín y Venecia.

La otra gran estrella de la noche fue la actriz australiana, Rose Byrne, premio a la mejor Interpretación protagonista por su papel en "If I Had Legs I'd Kick You". La película, de la estadounidense Mary Bronstein, arroja una nueva mirada a la maternidad y a los mandatos y presiones sociales a los que se somete a las madres.

El irlandés Andrew Scott se alzó con el premio al mejor actor de reparto por "Blue Moon", de Richard Linklater.

- Arranque político -

La 75ª edición tuvo un arranque muy político con las elecciones alemanas a la vuelta de la esquina, en las que el partido ultraderechista AfD podría obtener un resultado histórico, y con las mordaces posturas contra Donald Trump de Tilda Swinton, invitada de honor, o de Todd Haynes.

"Como hay elecciones mañana [domingo], espero que, el año que viene, el festival no abra con 'El triunfo de la voluntad' de Leni Riefenstahl", uno de los filmes más famosos de la propaganda nazi de la Alemania de Hitler, declaró el director rumano Radu Jude, figura del cine de autor radical.

Jude, que ya ganó un Oso de Oro en 2021, competía por el máximo galardón, pero finalmente se llevó el premio a Mejor Guion por "Kontinental'25", una cinta de carga política sobre la sociedad contemporánea y el capitalismo.

La Berlinale suele ser considerado como un festival progresista y normalmente atrae menos atención que las competiciones de Venecia o Cannes.

Esta edición del festival era también un test sobre la capacidad de su nueva directora, la estadounidense Tricia Tuttle, para reimpulsar la popularidad de la muestra.

Tuttle consiguió alinear a un buen número de famosos en su alfombra roja, entre ellos Timothée Chalamet, Marion Cotillard, Ethan Hawke o Robert Pattinson.

