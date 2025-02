Alcaraz necesita tres sets para avanzar a cuartos de final en Doha

El español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, sufrió más de lo esperado para eliminar al italiano Luca Nardi (N.85) en tres sets, por 6-1, 4-6 y 6-3, este miércoles en la segunda ronda del torneo ATP 500 de Doha.

Alcaraz parecía directo hacia el triunfo cuando dominaba 6-1 y 4-1, pero de repente tuvo un bajón en su rendimiento, que su rival aprovechó para encadenar cinco juegos seguidos y forzar la tercera manga.

El tenista murciano quebró el saque de Nardi con 2-1 y ese 'break' le permitió llevar las riendas en el set decisivo, evitando cualquier sorpresa.

"Hizo unos puntos buenos y de repente parecía estar jugando como el número uno del mundo. Ahí no pude hacer nada, simplemente resistir y mantenerme fuerte mentalmente. Tenía quizás poca energía, pero no quiero quitarle mérito. Me alegro de haber podido reaccionar con el tercer set", explicó el español después del partido.

Alcaraz, reciente campeón en Róterdam, tendrá como rival en cuartos de final al checo Jiri Lehecka (N.25), que derrotó en su duelo de los octavos al húngaro Fabian Marozsan (N.57).

En principio, Alcaraz es el gran favorito al título en el torneo catarí, después de que Novak Djokovic fuera eliminado el martes y también por la ausencia del número 1 mundial Jannik Sinner, suspendido hasta el 4 de mayo después de un control positivo en clostebol (un anabolizante).

Por su parte, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev, sexto y décimo del mundo respectivamente, también avanzaron a cuartos.

Medvedev se impuso 6-2, 6-1 al belga Zizou Bergs (N.58) y se enfrentará con Felix Auger-Aliassime (N.23) por un boleto a la semifinal.

Vencedor ya de dos torneos desde el inicio de la temporada 2025, el canadiense se benefició de la baja del serbio Hamad Medjedovic (N.73), que se lesionó el martes en el muslo derecho tras deslizarse sobre la pista durante su victoria contra Stefanos Tsitsipas (N.11) de primera ronda.

Por su parte, Rublev venció 6-3, 6-4 al portugués Nuno Borges (N.39) y su rival en cuartos de final será el australiano Álex de Miñaur (N.8).

-- Torneo ATP 500 de Doha

- Individuales - Segunda ronda:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Luca Nardi (ITA) 6-1, 4-6, 6-3

Jiri Lehecka (CZE) a Fabian Marozsan (HUN) 6-4, 6-2

Matteo Berrettini (ITA) a Tallon Griekspoor (NED) 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 6-4

Jack Draper (GBR/N.8) a Christopher O'Connell (AUS) 6-2, 6-1

Felix Auger-Aliassime (CAN) a Hamad Medjedovic (SRB) no se presentó

Daniil Medvedev (RUS/N.4) a Zizou Bergs (BEL) 6-2, 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.5) a Nuno Borges (POR) 6-3, 6-4

Alex De Miñaur (AUS/N.2) a Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 6-4

