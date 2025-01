Ancelotti admite que la Champions será "difícil" pero cuenta con "recursos"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, señaló este viernes, antes de conocer que se enfrentará al Manchester City en el play-off de Champions, que el hecho de no haberse clasificado directamente a los octavos complica su participación, pero aseguró que su equipo tiene los mimbres suficientes para avanzar.

"Queremos el mundo perfecto y no existe. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de estar entre los primeros 8. Va a ser difícil pero tenemos los recursos para superarlos", declaró el preparador italiano en rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga frente al Espanyol, el sábado.

En cuanto a la preparación dependiendo del rival que le toque, subrayó que no hay ninguna: "Cuando tu juegas cada tres días sólo hay trabajo para los cuatro o cinco que no juegan. Para los demás, los que juegan, la rueda es: recuperación, vídeo y partido. Recuperación, vídeo y partido. Y así. Ahora son importantes los que no juegan tanto porque les necesitamos".

También señaló que la liga española se encuentra en un momento clave de la temporada. "Es un momento importante de LaLiga para todos los equipos. Los puntos en juego empiezan a ser más importantes. Tenemos ventaja y queremos seguir con ella", dijo.

El Real Madrid es líder con 49 puntos, cuatro más que el Atlético y siete de ventaja con el Barcelona.

Sobre la posición del brasileño Rodrygo, en estado de gracia, que ha aprovechado la ausencia de su compatriota Vinicius por lesión y sanción, destacó la polivalencia del jugador.

"El hecho de que Rodrygo juegue por la izquierda puede ser un tema de debate, es cierto. Pero también ha aportado mucho desde la derecha. La verdad es que Rodrygo se está sacrificando mucho y poniéndolo su pensamiento detrás del que tiene el equipo", aseveró.

También mostró su satisfacción por la vuela de Vinicius: "Es consciente de lo que tiene que hacer sobre el campo. Estamos encantados de que vuelva porque está fresco y puede aportar mucho al equipo en el partido de mañana (sábado)".

Respecto a los intentos de fichajes procedentes de Arabia Saudita, Anceltotti también se posicionó.

"¿Rodrygo a Arabia? Me cuesta hablar del futuro de los futbolistas porque son decisiones personales. Lo que veo es que los que están aquí se quieren quedar aquí y ganar títulos. Ya tengo dificultad para hablar de mi futuro que para hablar del resto", recalcó.

rsc