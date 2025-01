Boca y River buscan su primera victoria en el torneo Apertura argentino

Boca Juniors y River Plate buscarán su primera victoria en el torneo Apertura argentino de 2025 cuando se enfrenten Unión de Santa Fe e Instituto de Córdoba, respectivamente, en la segunda fecha, que se iniciaba este lunes.

Ambos invirtieron decenas de millones de dólares en refuerzos, pero en sus debuts quedaron en deuda, tanto en el juego como en los resultados.

River rescató un agónico empate 1-1 en su visita al modesto Platense, que estuvo al frente del marcador casi todo el partido, con un tanto del paraguayo Matías Rojas a tres minutos del final.

A pesar de contar con todos sus refuerzos, incluidos los cuatro campeones del mundo con Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo se mostró previsible y escaso de argumentos para doblegar a un rival modesto, que se defendió con orden y prolijidad.

"Tuvimos el control del partido, pero no pudimos fluir en el juego. Sé que estamos en un proceso de inicio, por eso no me preocupa. No tengo ninguna duda de que con el correr de los partidos vamos a andar bien", evaluó el 'Muñeco' Gallardo.

La noche del miércoles, River recibirá en el estadio Monumental a un adversario que llega entonado, porque Instituto debutó con goleada 3-0 en casa sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata.

- Boca, después de una decepción -

Boca también empezó el Apertura con una frustración, ya que igualó 0-0 con Argentinos Juniors en La Bombonera, en un encuentro que incluyó la presentación del español Ander Herrera en su primer partido como local.

Pero el partido estuvo lejos de lo esperado por los 'xeneizes', dominados en varios pasajes por un Argentinos ordenado. Boca recién se recompuso en la segunda parte, cuando logró emparejar el desarrollo y acercarse un par de veces al área visitante.

"Necesito que el equipo tenga una identidad. Yo necesito que (los futbolistas) entiendan qué queremos ser como equipo y, a partir de eso, consolidar el juego, la forma de atacar y defender. Es uno de los primeros partidos y eso significa que tenemos que agarrar ritmo futbolístico", consideró el DT Fernando Gago.

Boca viajará a Santa Fe para enfrentarse a un Unión que necesita recomponerse, ya que empezó el certamen con una caída contundente contra Estudiantes de La Plata por 3-1.

Partidos de la segunda fecha:

Lunes

Banfield-Newell's Old Boys

Martes

Riestra-San Martín de San Juan

Rosario Central-Lanús

Sarmiento-Godoy Cruz

Independiente Rivadavia-Barracas Central

Vélez-Platense

Miércoles

Talleres-Independiente

Gimnasia y Esgrima-San Lorenzo

Huracán-Estudiantes

Unión-Boca

River-Instituto

Jueves

Aldosivi-Defensa y Justicia

Racing-Belgrano

Argentinos-Tigre

Central Córdoba-Atlético Tucumán

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Tigre 3 1 1 0 0 3 0

2. Estudiantes 3 1 1 0 0 3 1

. Racing 3 1 1 0 0 3 1

4. Banfield 3 1 1 0 0 1 0

. Central Córdoba 3 1 1 0 0 1 0

. Ind. Rivadavia 3 1 1 0 0 1 0

7. Belgrano 1 1 0 1 0 1 1

. Huracán 1 1 0 1 0 1 1

9. Argentinos 1 1 0 1 0 0 0

. Boca Juniors 1 1 0 1 0 0 0

11. Aldosivi 0 1 0 0 1 0 1

. Defensa y Justicia 0 1 0 0 1 0 1

. Newell's 0 1 0 0 1 0 1

14. Barracas 0 1 0 0 1 1 3

. Unión 0 1 0 0 1 1 3

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Instituto 3 1 1 0 0 3 0

. Rosario Central 3 1 1 0 0 3 0

3. Riestra 3 1 1 0 0 2 0

4. Independiente 3 1 1 0 0 2 1

5. Atlético Tucumán 3 1 1 0 0 1 0

. San Lorenzo 3 1 1 0 0 1 0

7. Platense 1 1 0 1 0 1 1

. River Plate 1 1 0 1 0 1 1

9. Sarmiento 0 1 0 0 1 1 2

10. San Martín SJ 0 1 0 0 1 0 1

. Talleres 0 1 0 0 1 0 1

12. Lanús 0 1 0 0 1 0 2

13. Gimnasia LP 0 1 0 0 1 0 3

. Godoy Cruz 0 1 0 0 1 0 3

. Vélez Sarsfield 0 1 0 0 1 0 3

str/mry/ma